El Baxi Manresa va informar aquest dimarts, a través del full previ a cada partit, que el proper duel a casa, contra el Bilbao, el dia 17 de desembre, viurà l’estrena d’un videomarcador per al qual el ple de l’Ajuntament va aprovar una partida de 55.000 euros.

Sembla que el nou videomarcador serà complementari als actuals. Són, amb diferència, els més antiquats de l’ACB. Només marquen les estadístiques bàsiques i no poden oferir imatges, ni publicitat, com els dels pavellons de la resta d’equips.

En el ple del 21 de juliol, l’Ajuntament de Manresa va aprovar una modificació de crèdit per tal de comprar el nou marcador per al pavelló. El motiu, segons la documentació oficial, era "l’exigència de l’ACB a fer-ho, ja que l’actual no ofereix «les prestacions adequades»". El nou crèdit que es va demanar era exactament de 55.000 euros i 71 cèntims.