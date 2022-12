No ha pogut ser. El Bàsquet Manresa infantil no s'ha pogut classificar per segon any consecutiu per a la fase final de la Minicopa Endesa, que es jugarà el febrer a Badalona. El conjunt de Gerard Carrión ha perdut per 76-55 contra el Gran Canària, un resultat que no reflecteix què ha succeït damunt de la pista de la Font de Sant Lluís, en la qual els bagencs han arribat a l'últim quart amb opcions (49-44), però esgotats físicament. El parcial de 27-11 final per part dels insulars, amb vuit jugadors que passaven de l'1,80 metres, ha deixat el Manresa sense bitllet, però amb la sensació que ho han lluitat fins al final. L'estadística del partit la podeu veure AQUÍ.

El partit ha estat molt igualat fins aleshores. El Manresa ha acabat molt bé el primer període amb un parcial d'1-8, amb punts de Treserras i d'Echevarria, i ha anat al primer descans guanyant per set punts (13-20). Tot i que el Gran Canària ha fet un parcial de 22-11 en el segon quart, aprofitant la falta d'encert manresà en el tir (1 de 7 en triples), la realitat és que els catalans no han marxat en cap moment del partit. Només perdien per quatre punts a la mitja part (35-31) i han seguit prement l'accelerador en defensa en el tercer, que només han perdut per 1 punt de marge. En el definitiu, però, la resistència ha caigut massa aviat. Del 49-45 s'ha passat al 57-45 en un tres i no res i el fet d'anar més de deu punts per sota en l'electrònic ha afectat. El Gran Canària ha anat trobant Badji i Janc, els seus millors jugadors durant tot el campionat, i ha controlat Marco, el màxim encistellador manresà, que no ha anotat. Així, vuit dels onze punts del Bàsquet Manresa han estat de tirs lliures. Els altres tres han vingut d'un triple de Martí Morera. El Gran Canària ha acabat obtenint l'últim bitllet per a la Minicopa i l'equip manresà torna a casa amb dos triomfs i dues derrotes, però lluitant fins al final. L'altre equip que s'ha classificat aquest dijous ha estat l'UCAM Múrcia, que ha donat la sorpresa i ha superat el vigent subcampió, el Cajasieta Canàries, per 78-87. Les estadístiques són AQUÍ.