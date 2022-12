L'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, ha informat aquest divendres al migdia que el jugador nord-americà Jordan Caroline s'estarà entre tres i quatre setmanes de baixa per culpa d'una lesió a un colze que es va fer en l'entrenament de dijous. El club no ha comunicat res al respecte. D'aquesta manera, Caroline no només serà baixa per al partit d'aquest diumenge a la pista del Reial Madrid (12.30 hores), sinó també, probablement, si es va cas a aquesta informació, per als que es jugaran fins a final d'any, inclòs el de Champions a la pista del VEF Riga del proper dia 20, cabdal per intentar ser primers de grup a la competició europea. En aquest partit tampoc no podrà jugar Matthias Tass, que no hi està inscrit.

El jugador estonià sí que podrà jugar diumenge a la pista del Reial Madrid, en partit de lliga, ja que està apuntat a l'ACB i sembla que també ho podrà fer Dani Pérez, que es va lesionar a la mà esquerra en el partit de Champions contra el Llemotges i va haver d'abandonar el partit. D'aquesta manera, el Baxi no haurà de descartar cap jugador, com va haver de fer la setmana passada per enfrontar-se al Joventut, després de la baixa de Valtonen, cedit als Rostock Seawolves, i la lesió de Caroline.