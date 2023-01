El segon capítol de la trilogia de partits del Baxi en poc més d'una setmana condueix aquest dimecres a Santiago. Després de la soferta victòria de divendres contra el Girona, al Baxi li aniria molt bé tornar a sumar a Fontes do Sar (20.30 hores, Movistar Deportes 2 i Ràdio Manresa) per preparar la visita de diumenge del Casademont Saragossa i encara un calendari molt exigent, quant a rivals, fins a l'inici del febrer.

Els manresans ja van confirmar dissabte la baixa definitiva de Jordan Caroline, que estava lesionat. Per a l'últim partit no van entrar a la llista de disponibles Jerrick Harding i Matthias Tass. Caldrà veure si dimecres estan en disposició de jugar i, en cas que ho facin, en el lloc de qui entren. El Baxi disposa ara de catorze jugadors disponibles i n'ha de descartar dos a cada partit. En l'últim, per exemple, no van jugar cap minut Dani García, ni Tyson Pérez.

En la prèvia del duel, un dels jugadors més en forma de l'equip, Adam Waczynski, ha afirmat que "estem en una bona ratxa. Els nous s'estan acoblant bé i intentarem guanyar". El polonès, exjugador de l'Obradoiro, ha dit que "és un partit especial per a mi. Va ser la meva primera experiència a Espanya. No és fàcil jugar allà perquè ells lluiten com nosaltres cada anys. Hem de millorar en defensa, que és on tenim més problemes".

Per la seva banda, el capità Guillem Jou, ha reconegut que "la seva pista és molt complicada. Ells s'estan sentint molt bé, estan molt forts a casa i serà un partit complicat". També ha explicat que "després de la lesió del pivot Bender, tenen un joc perimetral molt bo, amb la incorporació de Kassius Robertson. Aquí és on tenen més perill. Haurem d'estar atents a accions de bloqueig directe i d'indirecte més directe. Haurem d'estar alerta amb aquestes accions".

Precaris en el joc interior

Per la seva banda, el tècnic de l'Obradoiro, Moncho Fernández, ha mencionat els problemes físics de David Walker, que només va jugar cinc minuts en l'últim partit i que no es creu que pugui jugar, i de Leo Westermann, que acaba de sortir d'un problema a l'esquena. Tot i això, i de la baixa de Bender, no coberta, la qual cosa provoca "una situació precària en el joc interior", els gallecs han guanyat quatre dels cinc últims partits.

Del Baxi Manresa ha dit que "era molt difícil substituir Thomasson, Francisco, Bako o Moneke. Van rendir a un enorme nivell, van perdre una bona part dels millors jugadors i és complicat tornar a construir un equip amb limitacions pressupostàries. A més, els han fet molt mal les lesions".

Per al partit d'aquest dimecres espera un equip que "juga rapidíssim, és l'equip amb el nombre més alt de possessions. Això els fa molt perillosos i requereix que tinguis els sentits defensius al màxim des del primer moment. Aquesta és una filosofia del seu entrenador. En el joc de transició són bons i carreguen el rebot d'atac i anoten després d'aconseguir-lo. En totes les accions que requereixin rapidesa, són molt bons".