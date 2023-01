L'ala-pivot nord-americà Jordan Caroline, que dissabte va ser tallat pel Baxi Manresa, és nou jugador d'un dels equips amb els quals els bagencs s'hauran de jugar la salvació a l'ACB. El Carplus Fuenlabrada ha anunciat aquest dimecres la contractació del jugador, de gairebé 27 anys i uns generosos 1,98 metres d'alçada. Segons fonts properes al club madrileny, ja podrà debutar dissabte, en el partit que el Carplus Fuenlabrada jugarà contra el Bàsquet Girona a partir de les sis de la tarda.

Caroline va arribar al Baxi a mitjan novembre procedent del Melbourne United australià, el conjunt on havia anat a parar dies enrere Marcus Lee, el cinc que els manresans també havien tallat. Caroline no comptava per l'entrenador del conjunt oceànic i, a Manresa, va jugar només quatre partits, dos de lliga, contra el Gran Canària i el Joventut, i dos de Champions, davant del Benfica i el Llemotges, tots ells saldats amb derrota.

Després, el Baxi va anunciar que Caroline s'havia fet una lesió a un colze que no li va permetre, per exemple, disputar l'últim partit de la fase de grups de la competició europea, per a la qual els manresans l'havien inscrit. En el seu contracte hi havia una clàusula segons la qual els bagencs el podien tallar a final de l'any 2022, i així va succeir, després que el Baxi fitxés un altre nord-americà, Devin Robinson el qual, unit a Jerrick Harding, tancava el camí de les dues places d'extracomunitari a Caroline.

El Fuenlabrada és ara mateix el cuer de la lliga i s'ha informat en les últimes setmanes que té problemes econòmics que han suposat, per exemple, la sortida de la plantilla d'un dels seus puntals, el pivot Dusan Ristic, que ha marxat al Galatasaray. Dimarts va perdre en partit de lliga a la pista del València per 92-86 i ara té tres victòries i onze derrotes. Caroline tindrà l'oportunitat de retrobar-se amb l'afició manresana el proper 4 de març, en el duel entre el Baxi i el Fuenlabrada, el primer després de l'aturada d'un mes per la disputa de la Copa del Rei, les finestres FIBA i l'ajornament del duel que l'equip de Pedro Martínez havia de disputar a Tenerife.