El Baxi Manresa ha comunicat aquest divendres la desvinculació del club de Tyson Pérez. En un comunicat emès a través de les xarxes socials, el club ha anunciat la marxa de l'ala-pivot, qui seguirà " la seva carrera lluny del Baxi Manresa".

El dominicà, que va arribar l'agost del 2022 al Nou Congost, ha disputat 16 partits amb l'equip del Bages. L'ala-pivot, que està cedit per l'Andorra, surt de la plantilla manresana, no se sap encara si de retorn al Principat o com a reforç d'un dels bastants equips de l'ACB que necessiten pivots.