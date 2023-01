El Rytas Vilnius lituà i el Bahcesehir turc seran els dos rivals que encara s'havien de conèixer del Baxi Manresa en la segona fase de grups de la Lliga de Campions, que es començarà a jugar el proper dimarts, 24 de gener. Els bàltics no han tingut problemes aquest dimarts per imposar-se al PAOK de Salònica en el tercer partit de la sèrie, disputada a la capital lituana, per 82-63 i ha confirmat la seva superiotat, després d'haver vençut el primer duel a casa per 85-62 i haver estat a punt de fer-ho en el segon a Grècia, on va caure per 81-78. El Rytas serà, precisament, el primer rival del Baxi, en el debut al Nou Congost.

Pel que fa als otomans, han patit molt per forçar primer la pròrroga i derrotar després el Filou Oostende belga pel 87-81. En aquesta eliminatòria, els dos equips havien guanyat els primers partits a domicili. L'Oostende havia vençut en el primer partit per 72-76 i havia perdut el segon a casa per un clar 64-77. Ha estat a punt de fer-ho en el tercer, però no ha tancat el resultat al final.

Tots dos adversaris s'afegeixen al Telekom Bonn alemany, que ja s'havia classificat com a primer del seu grup, tal com li havia passat al Baxi. En la primera fase, el Rytas Vilnius havia quedat segon d'un grup liderat pel Lenovo Tenerife en què havia estat tercer el Peristeri de l'exbase del Baxi Sylvain Francisco. Va guanyar-hi tres partits i en va perdre tres més. A les seves files no té jugadors coneguts a casa nostra, només l'ala-pivot Gytis Masiulis, que havia estat a Bilbao.

Pel que fa al Bahcesehir, va fer el mateix balanç de partits guanyats i perduts. Va quedar segon, darrere del Surne Bilbao i davant de l'Igokea bosnià i del Nymburk txec, l'exequip de Jerrick Harding. A la plantilla destaquen jugadors turcs internacionals com Arslan i Savas, que no ha jugat aquest dimarts. També el pivot James Gist, que va jugar a l'Unicaja i a sis equips d'Eurolliga, i l'escorta eslovè Jaka Blazic, ex del Baskonia i el Barça.

El calendari del Baxi en la segona fase és estrany, amb dos partits a casa, contra el Rytas i el Bonn, per començar, i dos a fora, davant dels dos mateixos rivals, per acabar. L'últim serà a Vilnius.

El Rytas trenca el partit en el tercer quart

Pel que fa als partits en concret, el Rytas Vilnius ha derrotat per 82-63 el PAOK en un partit que ha dominat des de l'inici i que ha trencat en el primer període, amb un parcial de 22-13. Fins aleshores, el PAOK de Salònica s'havia mantingut amb possibilitats i només perdia per quatre punts al descans. Però un triple de Marcus Foster ha encetat les hostilitats en una part de l'enfrontament en què l'atac hel·lè s'ha quedat encallat i que ha tancat Normantas amb un altre triple (63-50).

La resta de partit ha estat de gestió per als lituans, que han dominat el rebot i han tingut en Foster el seu millor home, amb 19 punts. Per la banda visitant, Jalen Riley, autor de 21 punts, ha estat el seu home més resolutiu, però insuficient. En l'últim quart, amb tot decidit, la distància ja ha anat creixent fins a 22 punts poc abans del final.

El Bahcesehir ressuscita quan semblava mort

Molt més emocionant ha estat el partit d'Istanbul, en què el Bahcesehir s'ha acabat imposant per 87-81 després d'una pròrroga en un duel que ha estat com una muntanya russa. Perquè l'inici dels otomans han provocat que tothom pensés que tot seria fàcil. L'equip d'Erhan Ernak ha arrencat llançadíssim, amb un 22-12 al final del primer quart que ha crescut fins a un 28-13 a l'equador del segon.

Però tal com va passar en el primer partit de la sèrie, l'Oostende del croat Dario Gjergja, ben conegut al Congost pel seu comportament molt susceptible de millorar en el partit que el va enfrontar al Baxi la temporada 2019-20, ha reaccionat. Els belgues s'han basat en la força emergent de l'ala-pivot Bleijenbergh per anar retallant punts i arribar al final de l'enfrontament amb un 62-71 a poc més de dos minuts que semblava determinant. Però el Bahcesehir ha trobat el pivot Boutsiele i un tir de l'ala Arslan per igualar l'enfrontament a 75. En un final embogit, els belgues han perdut la bola, els turcs han fet falta en atac i Gillet ha estat a punt d'anotar des del mig de la pista. En el temps suplementari, el Bahcesehir ha arrencat millor (81-75) i ha resistit els atacs d'un rival que ha cregut en el triomf fins al final.