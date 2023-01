"No parlaré sobre els reconeixements mèdics de Tyson Pérez perquè si parlo, incendiaria el club. Vaja, la secció de bàsquet, més que el club". Aquesta ha estat la primera menció de l'exjugador del Baxi Manresa en boca del tècnic del Reial Betis, Luis Casimiro, en una entrevista al diari Estadio Deportivo, després que divendres passat l'entrenador de l'equip andalús donés per tancat el fitxatge de l'ala-pivot que fa cinc dies va quedar desvinculat del club manresà.

El Reial Betis està vivint un moment complicat davant la possible sortida del màxim anotador de l'equip, de la Lliga Endesa i líder de valoració en la competició domèstica Shannon Evans al València Basket. Davant d'aquesta situació, l'equip ha buscat alguns jugadors per marcar un punt d'inflexió a l'equip bètic. Entre ells, hi ha Tyson Pérez. L'ala-pivot, cedit per l'Andorra al Congost, no va poder demostrar la seva qualitat al Baxi -on va jugar 16 partits-, sense dubte condicionat per les seqüeles d'una lesió que el va tenir més d'un any fora de les pistes.

Ara, tot i que l'acord amb el Betis ja hauria estat completat, el reconeixement mèdic de l'exjugador del Manresa hauria frenat l'arribada de l'ala-pivot a Andalusia.