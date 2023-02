El Bonn despulla a Europa totes les mancances del Baxi (69-87)

Segona pallissa en quatre dies i aquest rival, tot i la seva gran temporada, no era el Madrid. El Baxi Manresa ha donat una mala imatge i ha caigut a casa contra el Telekom Bonn (69-87) en un duel en què ha pagat una mala defensa en el triple rival per voler tapar massa la seva estrella, poca contundència en el rebot defensiu, un atac caòtic i obsessió innecessària amb l'arbitratge. A part de complicar-se la vida en el seu grup europeu, el Baxi desvetlla novament dubtes sobre el renovat projecte al qual li queden dues cites abans d'un aturada d'un mes.

La rapidesa del Bonn ha posat molts problemes al Manresa en els primers minuts. El conjunt alemany ha arrencat amb un triple i una esmaixada de Ward i esmerçava pocs segons en travessar a camp contrari i provar el llançament. Així, en un tres i no res, i després d'un altre triple de Delany, els visitants establien un 2-10 per començar. Però tal com va passar contra el Madrid, el Baxi s'ha encomanat a l'encert d'un Harding que, per una vegada, treia partit de la seva més gran alçada sobre l'estrella del rival, el base Shorts. Dos bàsquets seus i un triple empataven a 10 i, amb el suport de Vaulet, el Baxi capgirava el resultat (13-10, a 5.33, parcial d'11-0).

El Baxi, fins i tot, ha tingut una màxima diferència de sis punts (17-11), amb un triple de Ferrari i un punt d'Olumuyiwa. Però sense Shorts a la pista, el Bonn ha jugat millor. Malcolm ha trobat espais i, quan el base ha tornat, Delany ha capgirat el resultat (19-20). De fet, els germànics han arribat a disposar de tres punts, però una cistella increïble de Badio ha deixat la mínima expressió en el primer descans (22-23).

Col·lapse ofensiu

Les pitjors notícies per al Baxi eren que Shorts encara no havia anotat, víctima d'una defensa mixta, i tot i això es perdia i que el rebot ofensiu alemany feia molt mal. Les millors, que el Bonn fallava molt de tres i Jou capgirava el resultat amb un 3+1 (26-25). Però malgrat un triple de Ferrari, el Bonn dominava defensivament i trobava els punts de Ward, primer, i de Malcolm, després, per fer aturar el partit a Pedro amb un 29-33 a poc més de quatre minuts.

Com més fallava el Baxi en atac, més desatencions defensives tenia. Williams anotava de tres tot sol i Kessens anotava aprofitant el mal balanç defensiu abans d'un nou temps mort només un minut i mig després (29-38). Semblava que el Manresa limitaria danys amb un bàsquet de Harding i el primer d'un home alt, per a Robinson, però Jou ha errat dos triples sol i no ho ha fet Malcolm, per situar el 33-41 al descans. I Shorts, zero punts.

I el tercer quart ha començat amb exactament la mateixa jugada que a l'inici del partit, amb un triple de Ward des de la cantonada, seguit d'un altre de Delany que establia la màxima distància (33-47). Robinson i Geben han semblat reaccionar, però la mixta que aturava Shorts deixava sols d'altres homes com Herrera i Ward, que clavaven el tercer i quart triples en tres minuts i mig (41-55).

El moment era complicat per a un Manresa molt tou en atac i amb només una falta comesa en sis minuts. A sobre, Robinson errava tirs lliures i l'enèsim triple, ara d'Herrera, deixava un molt preocupant 45-62 a poc menys de quatre minuts, seguit d'una tan clara com innecessària falta antiesportiva de Jou, avantsala d'un altre encert de Malcolm i màxima distància (46-65). El Manresa estava totalment perdut i protestant-ho tot i encara sort que un Dani García amb minuts, després de tenir-ne pocs els últims dies, i Badio, posaven el 51-68, amb un triple de Tadda enmig.

Ell mateix ha ficat el primer bàsquet de la segona part i la imatge local ja era molt dolenta amb una tècnica inclosa a un Pedro Martínez que feia estona que protestava molt. Els nervis ja provocaven moltes pèrdues (19 en els amfitrions en aquest moment) i més tirs alliberats i rebots en atac com un de Ward (51-76). El públic ja estava més pendent de xiular els àrbitres, d'un nivell baixíssim però sense influència en el resultat, que de res més, com ara intentar rebaixar l'average pel que pugui passar en el futur en aquesta competició.

Enmig de tota la disbauxa, el Baxi continuava malament en atac i el Bonn seguia a la seva. El xilè Herrera tornava a clavar un tir de tres punts (56-80), el catorzè encert alemany en 40 intents per 22 tirs de dos. Una aposta guanyadora durant tota la temporada, la del tècnic finlandès Tuomas Iisalo, que ha demanat temps quan Robinson ha encertat dos tirs i s'ha posat... a vint (60-80). Com a mínim, els encerts finals del mateix ala-pivot i de Harding no han permès un resultat encara més escandalós.