Pedro Martínez ha personalitzat després del partit el triomf en la figura de Harding, tot i que també li ha donat un toc sobre les seves actuacions en d'altres partits i moments de joc. En declaracions a Ràdio Manresa ha explicat, sobre l'enfrontament, que "el tercer quart ha estat molt bo, després d'un primer sense ritme ni físic, en què hem estat superats. Hem sobreviscut. Llavors ho hem fet molt millor, però hem tingut un moment de desconnexió a l'últim. Hem pogut anar a un final a cara o creu en què ha sortit cara gràcies als dos grans tirs que ha anotat Harding. Avui ha jugat amb la determinació que esperem d'ell i que no ha tingut en d'altres moments. Esperem que l'ajudi".

Sobre el fet que l'inici no fos bo, "ja m'agradaria saber per què passa. Al principi hem perdut confiança i ens fiquem en una dinàmica negativa. Després ha passat al revés hem tingut molta energia i ho hem capgirat". Pel que fa al marcatge a Boutsiele, l'estrella local, "l'hem pressionat amb un 2 contra 1 al final i no s'ha sentit còmode, però no esperàvem que tirés tan bé. Demostra que és un bon jugador".

Per la seva banda, i en roda de premsa, Harding ha reconegut que "ha estat un partit boig i m'ha agradat com hem acabat. Tot després d'un mal primer quart, amb pèrdues. Hem reaccionat, amb més energia en defensa i més ritme i estic content perquè hem fet el necessari per guanyar".