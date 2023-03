Pedro Martínez no ha marxat descontent del rendiment dels seus jugadors. "És clar que no hem tingut opcions i segurament era lògic i tots pensàvem que podia passar. El que et planteges és que et serveixi per al futur, demostrar mentalitat, esforç i anar al teu màxim. Des d'aquest punt de vista no estic descontent. M'hauria agradar perdre menys pilotes, ficar més des de fora, i haver començat una mica més durs com hem fet després. Però també és difícil contra un equip que ens ha respectat i ha posat els millors. Som el que som i almenys hem de tenir la mentalitat d'avui, no sempre jugarem contra equips així".

Respecte del fet que s'ha arribat a guanyar fins i tot l'últim parcial, "no es pot mirar així, el Barça no ha jugat amb els mateixos jugadors. El nostre pitjor quart ha estat el primer, sobretot els primers minuts. No hem sortit bé en defensa. Hi ha hagut moments en què estàvem defensant bé en què ens han anotat en l'últim segon. Sé que és molt difícil, però cal valorar com fas les coses tenint en compte el teu nivell i el del rival. A partir del minut 6 o 7 hem estat millor en defensa, però ells han començat molt bé". Sobre si jugant així, la permanència és factible, "tant de bo. Per això treballem i ens entrenem. Seran partits molt difícils. Estem penúltims i hem de fer una part final de competició en què hem de guanyar partits. Estem preparats. Esperem que la lesió del Dani García no sigui gaire. Viatgem per jugar dimarts i no pensar més enllà. Hem de creure que ho traurem endavant".