Una cinquantena de morts per l'esfondrament d'una carretera al sud de la Xina

L'esfondrament d'una carretera en un tram d'autopista a la província xinesa de Canton, al sud del país, s'ha saldat, de moment, amb 48 morts, segons han informat aquest dijous les autoritats de la zona. Hi ha desenes de persones més hospitalitzades.

Els fets van tenir lloc dimecres cap a les 2.10 (hora local) a la zona de Meizhou. Més de mig miler d'efectius d'emergències han participat en les operacions de rescat, ja que fins a 20 vehicles s'han vist afectats per l'ensorrament d'un tram d'autopista de més de 184 metres quadrats. La causa ha estat una esllavissada de terra just a sota d'on passava l'autopista, que ha acabat arrossegant muntanya avall l'asfalt i els vehicles que hi estaven circulant.

La província de Canton s'ha vist afectada en les darreres setmanes per unes pluges molt intenses, amb nivells de precipitació acumulada que han batut el rècord a 27 ciutats i comtats.