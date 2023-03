Un dels atractius del partit que disputaran aquest dissabte el Baxi Manresa i el Reial Betis serà la tornada de Tyson Pérez al Nou Congost. El jugador internacional espanyol, d'ascendència dominicana, va jugar fins al desembre i es va estar fins al gener al club manresà cedit per l'Andorra, però el seu rendiment va ser molt baix, en principi condicionat per la greu lesió de genoll que el va deixar sense participar amb el seu equip un any.

El Baxi va tallar la seva cessió i l'Andorra el va deixar a préstec al Betis. El tècnic dels andalusos, Luis Casimiro, va deixar clar que no estava segur del rendiment del jugador, quan en una roda de premsa, va deixar anar que "si dic el que penso del reconeixement mèdic de Tyson s'incedia el club, bé, la secció". Sorprenentment, el rendiment de Tyson ha estat espectacular amb el seu nou equip. Ha passat de 5,9 punts i de 4,2 rebots en 17 minuts de joc a 17,3 punts i 9,2 rebots en 28 minuts, i sense rastre de lesions. A més, va tornar a ser cridat pel seleccionador, Sergio Scariolo, en les finestres FIBA.

Preguntat per aquesta resurrecció, el que havia estat el seu tècnic a Manresa, Pedro Martínez, ha admès que "m’està sorprenent. Aquí no jugava així. D’oportunitats n’hi vam donar moltes. Normalment sortia de titular i no ho feia així. Segurament no ho tenia molt clar, o volia estar en un altre lloc, perquè va ser ell qui ens va demanar de marxar i va ser una bona decisió per part seva perquè aquí no va resultar, tot i que nosaltres volíem i li vam donar moltíssimes oportunitats. No va desenvolupar el gran bàsquet que està fent ara. Són coses que passen i ens sap greu perquè ens hauria agradat que ens hagués ajudat més del que ho va fer, però si no ho tenia clar...». Quan ha parlat del rendiment de tot l'equip andalús, ja havia respost, anteriorment, que "Tyson Pérez els està donant moltíssim, més del que donava aquí".

De cara al determinant partit d'aquest dissabte al Nou Congost, caldrà veure com rep el pavelló el jugador. També tornen exmembres del Baxi, com Aleksandar Cvetkovic o un Eulis Báez que precisament dissabte fa 41 anys, a més de Luis Casimiro, el tècnic amb el qual es va guanyar la lliga ja farà 25 anys.