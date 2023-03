A cavall entre la competició europea, els sortejos continentals i la disputa del duel endarrerit de dimecres vinent contra un Lenovo Tenerife que aviat serà com si fos de família, el Baxi Manresa visita aquest dissabte (18 hores, Movistar Deportes 3 i Ràdio Manresa) un Bàsquet Girona que encara no està salvat del tot. El conjunt d'Aíto García Reneses té tres triomfs més que els bagencs (8 a 5), però va caure al Nou Congost i una derrota avui a Fontajau el deixaria amb dos de marge i amb l'average perdut. Per tant, i malgrat que Pedro Martínez ha dit aquest divendres que el seu proper rival "té objectius més ambiciosos", es podria veure involucrat en la lluita si es descuida gaire. De fet, encadena cinc derrotes en els sis últims partits.

El Baxi afronta el duel amb el cansament propi d'haver jugat competició europea i lliga contínuament des que va començar el març i amb la seguretat que ho farà encara un mínim de quatre setmanes més. El viatge des de Lituània va ser pesat però, per sort, no hi ha lesionats i el desplaçament a Girona és curt. La victòria contra el Betis de dissabte passat, a més, dona ànim a la plantilla, que ara mateix es veu a fora de la zona de descens.

Gasol al punt de vista

En la prèvia, Pedro Martínez ha explicat que "hem tingut poc temps de preparació, però és el que hi ha". Sobre el Girona, ha manifestat que "està fent una molt bona temporada, amb jugadors amb capacitat en l'u contra u i un element com Marc Gasol que ho condiciona tot, per les seves estadístiques i pel que genera en defensa i atac. Dificulta molt com atacar contra ell perquè sempre està ben posicionat i ocupa molt espai. Intentarem estar a l'alçada i competir".

Per a ell, una de les claus serà "jugar amb energia. Hem d'estar bé en situacions relacionades amb aquest aspecte. Ells juguen amb duresa i físicament i hem de saber que o estàs a aquest nivell o et superaran". Si fa unes setmanes deia que cal implicar més equips que no pas el Betis en la lluita per la salvació, però, sembla que no considera el Girona un d'ells. "Estan amb uns altres objectius. Nosaltres ho fem per no baixar i ells no, els tenen més ambiciosos. Tres partits, en aquest moment, són molts. Hem de provar de treure victòries d'on sigui. Ara ens hi enfrontem i provarem de fer les nostres coses per guanyar".

Respecte del recurs habitual de parlar de l'enfrontament entre els dos entrenadors amb més partits dirigits a la lliga [Aíto va arribar als 1.100 només d'ACB la temporada passada], Martínez ha recordat que "ell en té més i és imbatible. És un entrenador increïble, boníssim i la motivació és gran quan t'enfrontes contra els millors, tot i que això depèn dels jugadors".

Tot i que han passat gairebé tres mesos, l'última referència en els enfrontaments entre els dos equips va ser un partit important, l'últim del 2022. El Baxi va acabar guanyant per 82-79 al Congost en un partit que tenia totalment dominat i que se li va complicar en els últims segons. Aleshores acabaven d'arribar elements importants com Robinson i Geben, que encara no estaven del tot adaptats, i ara hi ha un altre tipus de rodatge en l'equip. De tota manera, aquests tres punts cal tenir-los en compte per si hi hagués un empat a final de temporada. La proximitat de Fontajau fa pensar que una bona quantitat d'aficionats del Baxi seran a Girona, tal com va passar a Badalona o Barcelona, per animar l'equip.

Poques novetats a Girona

Pel que fa al rival, no ha estat gaire explícit Aíto García Reneses a l'hora de parlar del rival. S'ha limitat a dir que "ens hem entrenat molt bé, però hem d'estar molt convençuts del que hem de fer per jugar bé el partit. El Manresa és un equip molt intens i a Europa ho està fent molt bé". Sobre aspectes a millorar, "hem de fer-ho en tots, sobretot en el tir, dia a dia". El base Pol Figueras, per la seva banda, ha demanat que "recuperem una mica les sensacions que teníem abans de l'aturada per seelccions i tornar a jugar amb intensitat i recuperar la comunió amb Fontajau".