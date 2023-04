El Baxi fa un bon esforç a Tenerife però haurà d'empatar la sèrie al Congost (91-84)

El Baxi Manresa haurà de guanyar dimecres que ve al Congost per sobreviure a Europa. En el primer partit dels quarts de final a Tenerife ha tingut els seus bons moments, però ha acabat cedint (91-84). davant de l'encert dels locals en els moments clau. Els manresans, que guanyaven de dotze al primer quart i perdien per la mateixa diferència en el tercer, han fet un gran esforç en l'últim i s'han posat a dos punts. Però els molts recursos canaris els han donat el primer punt en l'eliminatòria.

L'entrada de Musa Sagnia en l'equip inicial ha estat la sorpresa ja que el gambià havia quedat fora de les últimes convocatòries. Els primers minuts han tingut una mala notícia i una de bona. La dolenta, les dues faltes de Dani Pérez que, tenint en compte la no presència de Ferrari, era un problema. La bona ha estat un sensacional inici de partit dels manresans, amb triples inclosos de Robinson, el mateix Pérez i Harding i una porta enrere de Jou que ha fet aturar el partit a Vidorreta (4-15 a 6.06).

Com va passar en el partit de lliga, el Lenovo ha intensificat la defensa i ha retallat la distància amb només una falta indicada en contra en els primers set minuts i mig. Els illencs han trobat tirs lliures i algun triple de Salin per acostar-se fins al 15-19. Però dos triples seguits, de Steinbergs i Vaulet, han tornat a fer recuperar deu punts (15-25). El Baxi tornava a anotar molt. Dos tirs lliures de Waczynski han establert la màxima distància (15-27) que entre Salin i Guerra han reduït (20-27) en un tram final en què Bolmaro s'ha lesionat i ha mostrat esguard de dolor en torçar-se un turmell.

Els canaris es recuperen

El Manresa ha arrencat bé el segon quart i ha recuperat els onze punts després d'un triple obert de Harding (23-34). Però Geben ha comès la segona falta consecutiva, s'han errat tirs oberts i dos triples seguits dels dos bases en dues desatencions han fet recordar tothom quin és el potencial del Canàries (31-34, a 6.01). Badio ha aturat el primer cop amb un triple, però els manresans erraven massa bones opcions a mitjana distància, no controlaven el rebot i entre Shermadini, amb la permissivitat arbitral habitual, i Salin han empatat a 37 a 3.16.

Els últims minuts s'ha embolicat després d'una falta del georgià en què Txus Vidorreta reclamava que el letó havia agredit el seu pivot. El tècnic basc ha provocat una tècnica que sabia que el beneficiaria a mitjà termini. De fet, el balanç de faltes era de 7 a 13 i quatre tirs lliures més han transformat un 38-40 en un 42-40. A més, Salin ha clavat un triple a 16 segons per a la màxima distància local, el Baxi ha perdut la bola i una rigorosa falta de Geben, la tercera, ha permès a Fitipaldo eixamplar en un punt la distància al descans (46-40).

El Lenovo s'ha trobat molt còmode a l'inici del tercer quart. Salin ha tornat a trobar els triples (quatre per a ell) i Shermadini ha establert el 53-44, màxima distància, en només 1 minut i 40 segons. El Tenerife jugava ara a pler, al ritme que tocava Marcelinho i assistències de fantasia per a una distància que ha crescut als dotze punts (58-46), amb un nou tir de tres de Doornekamp.

El Manresa es mostrava molt tou en la seva defensa i sobrevivia com podia a còpia de tirs lliures i d'accions complicades en atac. Davant de la situació, el que comptava era que el Tenerife no trenqués el partit, però estava a punt de fer-ho (67-54). De fet, Huertas ha anotat un triple inversemblant que, per sort, ha arribat fora de possessió, però el Baxi només ha pogut reduir en dos punts (69-58) la distància abans de l'últim descans.

El Baxi no ha iniciat malament el darrer període, amb bàsquets seguits de Harding i Geben i protestes continuades d'un Vidorreta que es mereixia la segona tècnica per pesat. S'ha acostat a set punts dos cops, el segon amb una continuació de Babatunde (72-65, a 6.58). Els manresans havien recobrat ànim, amb bones defenses, i entre una esmaixada de Robinson i un 2+1 de Badio ho comprimien tot (72-70, a 5.56). Quan el Lenovo estava més nerviós, però, han arribat dos triples, de Fitipaldo sobre la possessió i d'Abromaitis, que han fet molt mal (78-70, a 4.53).

Però el partit no s'havia acabat, com s'ha demostrat amb un encert de Waczynski des de molt lluny, bona defensa i tirs lliures de Harding (80-75, a 4.10). La cobertura d'ajudes funcionava i el Baxi s'ha posat dos cops a tres punts (82-79, a dos minuts). Ara era Guerra qui feia mal a la zona, amb bàsquet i dos tirs lliures (84-79, a 1.43). Harding fallava l'atac posterior, molt forçat, i Marcelinho no perdonava en una acció clàssica (86-79, a 1.01). Després d'un temps, Robinson esmaixava en dos segons, però el base brasiler del Lenovo treia una falta que no sabia què fer (88-81, a 42 segons). De tota manera, el Manresa no es rendia i Waczysnki ha ficat un triple extraordinari (88-84, a 34 segons). Hi havia esperança, però un triple obert d'Abromaitis ho ha resolt tot.