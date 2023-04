El Lenovo Tenerife, rival del Baxi Manresa en els quarts de final de la Champions, ha informat aquest divendres de la incorporació de l'escorta estatunidenc Dakota Mathias, procedent dels Memphis Hustle de la Lliga de Desenvolupament, i amb una breu experiència a l'ACB, ja que va jugar dotze partits amb el Joventut la temporada 2019-20.

Mathias arriba per les lesions de la línia exterior canària. Bolmaro es va fer un esquinç dimecres contra el Manresa, Jaime Fernández té fasciïtis plantar, Sastre fa temps que està inactiu i Salin té problemes als abductors, tot i que no ha estat donat de baixa. El nou jugador, però, no pot ser inscrit a la Champions i, per tant, no jugarà al Congost. Caldrà veure si pot debutar diumenge al migdia la pista del Betis, en un partit en què el Baxi desitja una victòria insular sobre el seu màxim rival per la permanència.