El nou pivot nord-americà del Baxi Manresa, Selom Mawugbe, s'ha entrenat aquest dimarts per primera vegada amb el seu nou equip a les ordres de Pedro Martínez. Amb tota la setmana per preparar-se hauria d'estar a punt per debutar diumenge a la pista del Coviran Granada.

El director esportiu de l'entitat, Xevi Pujol, l'ha definit als mitjans del club com "un pivot intimidador, molt mòbil, amb capacitat d'esforçar-se i de sumar aquests esforços. Corre molt bé la pista i en atac és un finalitzador a prop de la pintura, sobretot des del bloqueig directe. Va bé al rebot ofensiu i juga per damunt de la cistella". Per a Pujol, "defensivament té tap i capacitat d'ocupar espai i de fer les coses amb una mobilitat interessant i donant-ho tot" a la pista. Mawugbe arriba per suplir la baixa per lesió de Pierre Oriola.