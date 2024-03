Un Pedro Martínez amb un to baix en les respostes explicava, com a claus del partit, que "hem pèrdut massa pilotes. Ells han dominat el rebot i hem fallat massa tirs lliures. No hem tingut serenitat quan perdiem de dos a tres minuts i mig i amb diversos atacs. Hem fet tirs amb moltíssima ansietat. A la primera part, guanyant d'un hem rebut un parcial molt dolent per als nostres interessos. No hem tirat bé de tres punts i ells han jugat millor. Ens han dominat en el rebot. Poques coses ens poden sorprendre del que ha passat perquè sabíem que ens portarien a aquest partit. Per esforç i bona mentalitat hem tingut opcions en els darrers minuts, però no hem jugat bé".

Tot i això, no tenia cap retret per a l'actitud dels seus homes."Sap greu perdre, però l'equip ha lluitat, hem tingut diversos atacs per posar-nos per davant. Esforç i lluita hi ha hagut, però bon joc no tant, tot i que el Múrcia no et deixa".

El tècnic dels manresans admetia que "ells han jugat com juguen, tenen la tercera millor defensa de la lliga. Sabíem que haviem de fer coses per estar més alliberats davant de la defensa, però no hem fet, però cap queixa de l'arbitratge. Atacar bé depèn de nosaltres. Si ells defensen bé ja ho sabíem. Hem perdut pilotes perquè ells són bons, però també depèn de nosaltres. Treballarem per fer-ho millor per al proper partit".

L'estrany cas Dani Garcia

En la mateixa roda de premsa, Pedro Martínez ha dit que la baixa de Dani García d'última hora "no ha afectat" pel resultat final. Amb el base s'ha viscut una situació força surrealista, ja que no estava a la llista d'inscrits però s'ha vestit de jugador i ha llançat a cistella en la prèvia de l'enfrontament. Després, el club ha enviat una nota dient que "per un error informàtic" no se li havia pogut tramitar l'alta. No és el primer cop que passa un episodi semblant aquesta temporada. En al quarta jornada, abans de rebre el Casademont Saragossa, va escalfar-se Elias Valtonen i va acabar jugant Jonas Zohore. L'ACB ha informat a Regió7 que la inscripció de jugadors s'acaba dues hores abans dels partits.