20,5 milions d'euros. És la xifra global del pressupost que el govern de Berga preveu aprovar aquest dijous de cara a aquest exercici. Es tracta d'un increment del 9% respecte al del 2021, que va ser de 18,8 milions.

El regidor d'Hisenda, Maria Miró, ha comentat que el retard en enllestir el pressupost s'ha produit per tres motius: l'aplicació de la sentència de la plusvàlua, la transferència d'una partida de 120.000 euros a la residència Sant Bernabé -que l'any passat va sortir de la carpeta de la Patum- i la dilació de la resolució sobre els crèdits ICO, que permet a l'Ajuntament pagar només interessos aquest any.

La principal novetat que presenten els comptes és que la Patum tornarà a tenir un pressupost semblant als d'abans de la pandèmia, amb la previsió que enguany es pugui celebrar amb total normalitat. El consistori hi destinarà uns 330.000 euros de fons propis, i compta també amb una subvenció de 100.000 euros de la Generalitat. A més, està treballant per aconseguir una altra ajuda de la Diputació, i finançament privat.

Pel que fa a les inversions, la quantitat ascendeix fins a més de 2,2 milions. Destaca especialment la xifra destinada en millores al barri vell, que serà de 800.000 euros dividits en dues actuacions diferents. D'una banda, es farà un esponjament entre els carrers Buixadé i Harmonia, amb l'enderrocament d'edificis i l'arranjament de la via, amb una inversió de 550.000 euros. En segon lloc, al carrer del Balç, es rehabilitarà un edifici per fer-hi 5 habitatges i una zona comunitària i un local per a la borsa de lloguer. S'hi destinaran 250.000 euros.

El regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, ha destacat que l'Ajuntament de Berga no fa gaire sovint inversions de més de mig milió d'euros com la dels carrers Buixadé i Harmonia, per la qual es comptarà amb una subvenció de la Diputació de Barcelona.

Altres actuacions destacades seran la milllora de la seguretat al teatre municipal (210.000 euros), l'arranjament de paviments de diferents vies (200.000 euros), la millora de la xarxa de clavegueram (150.000 euros), actuacions de consolidació de la Torre de la Petita (120.000 euros) i actuacions a les escoles públiques de la ciutat (100.000 euros). Per sota d'aquesta última xifra, es millorarà l'enllumenat públic dels equipaments esportius, es faran voreres accessibles i es renovarà la placeta superior de la Font del Ros i es senyalitzarà l'anella verda de Berga i s'actuarà en els camins de Queralt, entre altres obres.

L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha defensat que és un pressupost "realista" i al mateix temps "il·lusionant".El consistori continua tenint entre cella i cella reduir el dute, que ara és de 6,4 milions. La previsió per aquest any és que es puguin amortitzar uns 600.000 euros, de manera que a finals de l'exercici la xifra sigui de 5,8 milions. Això sí, l'Ajuntament disposa d'un préstec de mig milió d'euros, que si el gastés faria reduir l'amortització fins als 100.000 euros.

Converses amb l'oposició

D'altra banda, el batlle ha explicat que s'estan estudiant les esmenes presentades pels grups de l'oposició -Junts i PSC- per incloure-les en el pressupost, i ha avançat que algunes d'elles "són assumibles". Es preveu que les negociacions s'allarguin fins just abans de començar el ple extraordinari d'aquest vespre, a 2/4 de 8.