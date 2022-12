La campanya de Nadal de la Federació del Comerç Berguedà, que engloba Bagà, Berga, Gironella, Casserres i Puig-Reig, té enguany un aire satíric i trencador que busca l’interès i la conscienciació envers el comerç local de la comarca. Les xarxes socials dels comerciants, que engloba més de 450 establiments amb una àmplia oferta, faran difusió de lemes com ara "Si només compres per Internet, cagada pastoret", "Si no comprem de proximitat, l'hem ben cagat", "Si a casa deixem de comprar, parirem un pet com un aglà". Són tres frases que es relacionen, segons fonts de la federació, amb dades i realitats crues del comerç de proximitat: al Berguedà, el 70% de les joguines, oci, llibres i música es compren per Internet. El 55% dels berguedans es gasten els diners fora de la comarca.

Els lemes s'acompanyen de tres il·lustracions que li donen el toc més nadalenc i desenfadat a la campanya comercial: el caganer i el tió per parlar del comerç de proximitat, el Nadal a casa, el fer barri, la compra més conscient. I el Pare Noel per parlar de la globalització, les multinacionals i la compra no conscient. La campanya començarà amb els cartells penjats als carrers dels cinc municipis participants i als aparadors de tots els comerços adherits a les UBICS de la comarca. A més, les xarxes socials de la mateixa Federació del Comerç (@ComercBerguedà) i de les respectives UBIC,s'ompliran d'il·lustracions i animacions de la campanya. Així com vídeos reivindicatius que portaran a un sorteig final: tres paneres amb productes del Berguedà, elaborades des de l’Associació Pro Disminuits Psiquics del Berguedà, valorades en 120 € cadascuna. Per participar en el sorteig caldrà entrar a la publicació pertinent a l’Instagram de @ComercBerguedà i seguir les instruccions: seguir a la pàgina, posar m’agrada a la publicació i començar una garrofa tot etiquetant a una persona perquè l’acabi. Fent-ho, s’entrarà al sorteig que se celebrarà el dilluns 9 de gener. A més, també es distribuiran stickers a través de WhatsApp perquè tothom qui ho vulgui pugui utilitzar aquest format en les seves converses del dia a dia. L'objectiu de la campanya és sensibilitzar als berguedans i berguedanes perquè comprin al comerç de la comarca durant aquestes festes de Nadal. Per part de la Federació del Comerç Berguedà, s'ha volgut incidir aquest any en aquesta campanya de sensibilització a escala comarcal, però a la vegada, cada una de les UBICS que l'integren, fan i desenvolupen les seves pròpies activitats durant aquestes festes: com promocions, sortejos i activitats. El disseny de la campanya l’ha fet FURA, un estudi de disseny ubicat a Berga, amb il·lustracions de Júlia Quintana.