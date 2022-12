El conseller comarcal d'esports i regidor del PSC de l'Ajuntament de Berga, Abel García, ha acabat la marató de València en menys de quatre hores. El berguedà ha entrenat al líder dels socialistes a Catalunya, Salvador Illa, amb el que ha corregut la cursa, juntament amb el seu escorta. Per al líder del PSC, ha estat la seva primera marató. El temps d'ambdós ha estat de 3 hores, 49 minuts i 1 segon.

Aquesta és el debut del socialista com a corredor dels 42 quilòmetres, però a l'octubre ja va aconseguir finalitzar la mitja marató del Vendrell. Illa ha explicat en diverses ocasions que és un corredor habitual i que compatibilitza aquesta activitat esportiva amb la seva feina com a líder del PSC.

García té una llarga trajectòria al món de les curses de resistència, tot i que vol deixar clar que no és entrador personal ni corredor professional. El regidor del PSC a Berga declara que va veure que Illa havia reprès l'hàbit de córrer i després de la mitja marató de Granollers li va oferir un cop de mà en els entrenaments.

Els entrenaments van començar al mes d'abril. Set mesos després, segons declara Abel García, "hem acabat la cursa amb l'objectiu previst". La finalitat dels entrenaments ha estat que Illa pugui "arribar a la meta de la cursa sense cap lesió", cosa que s'ha complert. Durant aquests entrenaments també van comptar amb el suport de professionals que van ajudar a Salvador Illa amb l'enfortiment dels músculs i els estiraments. "Com jo no soc professional, vam demanar ajuda externa per assegurar-nos que no hi hagués cap tipus de lesió".