El Consell Comarcal del Berguedà ha atès un total de 2.364 consultes relacionades amb les beques per a estudis postobligatoris per al curs 2022-2023 a través de l'Oficina Jove del Berguedà. D'aquestes, 956 han estat relacionades amb el tràmit de beques generals per a estudis postobligatoris.

Una de les grans ajudes que es proporciona des de l'Oficina Jove del Consell Comarcal a la població interessada és donar suport en l'administració electrònica, ja que hi ha moltes persones que no s'hi veuen capaços o no tenen els mitjans. Amb el suport dels tècnics aquest procés resulta més intuïtiu i senzill. El conseller de Joventut, Abel Garcia, apunta que "estem satisfets de poder fer aquest acompanyament facilitant la gestió d'aquests tràmits" i també apunta que "som conscients de les diferències i asimetries d'oportunitats que tenen els i les joves de la nostra comarca. Per tot això intensificarem els mecanismes que calguin per acompanyar a aquest grup de població".