Moisès Masanas és el nou candidat d'ERC a Berga per a les eleccions municipals del maig. L'actual alcalde de Saldes va ser ratificat per la militància d'ERC en l'assemblea que es va fer ahir al vespre a Berga, com a única candidatura.

Moisès Masanas, que farà 57 anys la setmana que ve, està jubilat i viu entre Berga i Saldes. Enginyer tècnic industrial de professió, va treballar a Carbons Pedraforca del 1986 al 2008, i a Montajes Rus del 2008 fins al 2020. Ara, es dedica a l'alcaldia de Saldes, al Consell Comarcal del Berguedà, i a treballar per la nova candidatura d'ERC a Berga.

El nou alcaldable agafa el relleu a Ramon Camps, actual portaveu del grup municipal, "que ha pres la decisió personal de fer un pas al costat", explica Moisès Masanas, "tot i que continuarem comptant amb el seu suport". ERC va treure dos regidors (Ramon Camps i Dolors Tous) a les eleccions del 2019 i la primera part del mandat la va passar a l'oposició, fins que van arribar a un acord amb la CUP per governar plegats.

Tot i que ERC forma part del govern de Berga, Moisès Masanas admet que la ciutat té mancances: "Tothom qui es passeja per Berga veu que hi ha problemes, com ara la neteja del nucli antic o no disposar d'estació de bus. I s'han de buscar solucions". Assegura que l'equip d'ERC "té idees, solucions, estratègies i ganes de treballar per millorar la ciutat".

Masanas afronta el repte d'alcaldable d'ERC a Berga amb entusiasme: "Als que ens agrada el món local no hi ha res millor, cap honor més gran, que servir el poble o la ciutat que t'estimes. A nivell personal és un repte que encaro amb una edat bona per poder fer moltes coses, amb una situació personal que no tinc lligams perquè no visc de la política sinó que ho faig des de la màxima il·lusió, i amb ganes de tirar endavant un projecte comú al costat de persones que tinguin ganes de treballar per la ciutat". De la llista d'ERC no n'ha donat detalls perquè "s'està confeccionant". Ha avançat, això sí, que "hi haurà una gran renovació".

És militant d'ERC però no té cap càrrec orgànic dins del partit. Un partit que segons diu, "és un bon paraigües, una eina que pots utilitzar per trobar portes obertes a les administracions. ERC és un partit seriós i de govern amb el qual es pot treballar molt bé".

Relleu a Saldes

Moisès Masanas és alcalde de Saldes des del 2015. Ha estat dos mandats al capdavant de l'ajuntament i ara passarà el relleu per ser el número 1 d'ERC a Berga. Una decisió que ha pres convençut, tot i que el primer cop que li van fer la proposta la va declinar: "Fa mesos l'equip d'ERC de Berga em va proposar presentar-me com a alcaldable de Berga i d'entrada vaig dir que no perquè la prioritat era consolidar els projectes que tenia a l'Ajuntament de Saldes". Tot i això, Masanas es va oferir a ajudar amb la candidatura a Berga. "Al llarg d'uns mesos treballant amb el projecte i el programa, ens continuava faltant el cap de llista. M'ho van tornar a proposar, m'ho vaig pensar bé, vaig considerar que els projectes a Saldes estaven ben encarrilats i vaig dir que si", comenta.

El nom del nou alcaldable d'ERC a Saldes "encara no el tenim clar", diu Masanas. "N'hem d'acabar de parlar però crec que no costarà perquè tenim molta gent mobilitzada".