Saldes disposarà d'un espai per a nens i nenes de 0 a 3 anys on les famílies els podran deixar com si fos una llar d'infants. Aquesta és la funció que farà el nou local que s'està habilitant aquests dies a l'antiga escola, amb la intenció d'obrir portes el 9 de gener.

A Saldes no hi ha escola bressol i la necessitat de conciliar la vida familiar i laboral ha fet moure pares i mares del poble per buscar una alternativa. L'aposta és una sala equipada amb material de joc i experimentació per a la petita infància i un pati exterior amb elements d'esbarjo. L'Ajuntament de Saldes ha cedit el local i fa una aportació econòmica per pagar el servei, que prestarà una professional.

Es tracta d'un servei que no depèn ni de l'Ajuntament ni del departament d'Educació sinó que és una iniciativa de les famílies. Actualment a Saldes hi ha cinc infants de 0-3 anys i tots faran ús del nou servei , tal com ha explicat a Regió7 la presidenta de l'associació de mares i pares que s'ha creat per tirar endavant el projecte, Mònica Brosel: "Les famílies no pagarem cap quota mensual perquè l'Ajuntament ens dona una subvenció, però sí que hi posarem una quantitat per tenir calaix per quan faci falta comprar material o joguines".

El nou espai entrarà en servei després de Reis i funcionarà de 9 del matí a 4 de la tarda. Els nens es podran quedar a dinar, ja que la monitora els donarà el menjar que cada família porti amb carmanyola; i podran fer la migdiada. Serà una solució per a les famílies reticents a portar els infants a l’escola bressol de Guardiola de Berguedà, que és la més propera a Saldes (a uns vint minuts en cotxe).

Fins ara, la majoria optaven per deixar els nens amb els avis o altres cuidadors, "però no tothom té aquestes possibilitats, i per a algunes famílies és un problema", remarca Mònica Brosel. Consideren "vital" poder disposar del servei. Un punt de vista que comparteix l'alcalde de Saldes, Moisès Masanas. En declaracions a aquest diari ha dit que "és de justícia que els pares i mares tinguin un espai per deixar els seus fills petits mentre són a treballar".

L'alcalde, també ha comentat que s'havia posat sobre la taula l'opció d'una llar d'infants, però que era molt més complicat: "Com que a Saldes tampoc no tenim escola de primària, el departament d'Educació hauria de fer una doble aposta". I sobre la creació d'una llar d'infants municipal, Masanas explica que "requeria infraestructura i la contractació de dues persones professionals, que l'Ajuntament no podia assumir".

Sense escola des del 2010

L'escola de primària de Saldes va tancar portes el 2010. Dotze anys després, l'alcalde no renuncia a l'escola perquè "és un servei clau per tenir un projecte de poble". Ara que són 14 nens i nenes a Saldes (de 0 a 12 anys) i amb previsió que en els propers mesos arribi una família amb 3 infants més, "és el moment de pressionar a la Generalitat per tornar a obrir l'escola", remarca Mònica Brosel, mare de dues filles (de 9 anys i 1). L'alcalde, Moisès Masanas, assegura que s'estan fent actuacions per atraure gent al poble i que s'insistirà al govern català de la necessitat de disposar d'escola.