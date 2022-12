Cal Vidal, a Puig-reig, acull avui l’espectacle Nadal a la Colònia, que promou el Museu de Cal Vidal. Pretén reviure moments de la Nit de Nadal i de les festes nadalenques en una colònia tèxtil dels anys 30 del segle passat. Ficció i realitat es donaran la mà per traslladar el visitant dècades enrere i recrear com es vivia el Nadal.

La visita teatralitzada farà un recorregut per diferents espais de la zona residencial de la colònia, on s'escenificaran escenes nadalenques com ara els pastorets -recuperant decorats originals dels pastorets de la colònia Vidal-, fer cagar el tió, o la missa del Gall.

Se'n faran dues funcions, aquest divendres: una a les 6 de la tarda i l'altra a 2/4 de 8 del vespre. El preu de l'entrada és de15 euros per als adults; val 8 euros per als nens i nenes de 4 a 12 anys; i és gratuït per als menors de 4 anys. La durada de l'espectacle és d'aproximadament una hora i quinze minuts.

Per a més informació i reserves: 93 829 04 58