La Generalitat va adjudicar a finals de novembre l’estudi del nou tren-tramvia que ha de connectar les vies de Manresa amb Súria i Sallent, sense descartar que en una segona fase el ramal pugui tenir continuïtat fins a Berga.

No es tanca la porta a fer arribar el futur tren de Sallent al Berguedà, però ara per ara «està en fase d’estudi», segons ha remarcat el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Toni Segarra. «Estem fent els passos adequats perquè això pugui ser així. Hi ha tres o quatre projectes sobre la taula a nivell de Catalunya i un és aquest», ha dit.

Segarra, però, ha volgut deixar clar que és una infraestructura «que requereix d’unes decisions meditades, importants i estratègiques». Ambtot, «estem en el bon camí», ha assegurat. I ha afegit:«té tot el sentit perquè cada tren que posem són vehicles que deixem de tenir a la carretera, i és cap on volem anar, cap a un transport sostenible i eficient».

El president de FGC, ha fet aquestes declaracions en l'acte de cessió de la titularitat de la locomotora Alstom 705 a l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà. El consistori restaurarà i exposarà la màquina de tren al centre del poble, al costat de l'edifici de l'antiga estació de l'anomenat carrilet.