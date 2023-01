El nou candidat de Junts a Berga, Ramon Caballé, va protagonitzar ahir el primer acte públic com a candidat del partit en les properes eleccions municipals. Caballé va mostrar-se decidit a liderar un canvi a la capital del Berguedà per tal que deixi de fer "passos enrere". "Dol veure que la ciutat va enrere i no endavant, i em presento per canviar-ho amb un projecte sòlid", va dir Caballé en el seu acte de presentació.

El berguedà va estar acompanyat de dos pesos pesants del partit com el conseller Josep Rull i el secretari general de Junts Jordi Turull, que van destacar els valors i el compromís del seu candidat. També hi van ser presents el responsable de política municipal, David Saldoni, i la presidenta de Junts a la comarca, Montse Ribera, a més d'altres alcaldes de municipis berguedans.

Caballé va mostrar-se ferm en la necessitat de liderar un canvi a Berga criticant la gestió que ha fet el govern municipal, format per CUP i ERC, durant la seva etapa liderant l'Ajuntament. "Hem criticat l'actitud de qui dia passa any empeny' que ha tingut el govern. S'ha de posar ordre i eficiència a la gestió", va reblar. El grup de Junts lidera l'oposició de Berga amb 6 regidors durant el mandat actual.

El candidat de Junts va detallar que els eixos del seu grup seran el progrés econòmic, la sostenibilitat i el benestar, i va dir que d'aquesta manera serà possible tenir "la ciutat que vull deixar als meus fills". Relacionat amb aquests eixos va enumerar alguns dels objectius del seu grup com un espai públic net i endreçat, un Ajuntament que recolzi les entitats, que reverteixi el dèficit que hi ha actualment amb el santuari de Queralt, que pugui presumir de la seva estació d'autobusos i que s'enorgulleixi del projecte de museu de la Patum que es vol fer realitat. En definitiva, "vull una ciutat en què vingui qui vingui es pugui quedar i no es vegi obligat a marxar".

El berguedà també va voler posar el focus en el treball que ha fet Junts a l'oposició del consistori, que ha definit com una oposició "ferma". En aquest sentit ha destacat algunes de les necessitats "que segurament tots els grups compartim però que no s'ha posat fil a l'agulla". Es tracta de la reforma del mercat municipal per fer-hi una zona d'aparcament, desencallar el projecte de l'estació d'autobusos i arreglar els dèficits de Queralt.

En aquest sentit Caballé va ser crític amb la inactivitat del govern municipal en aquests aspectes. A més, va apuntar que el govern de la CUP i ERC no ha fet realitat les aportacions fetes per Junts durant el mandat i demana guanyar les eleccions per poder-ho fer possible. Un exemple són els pressupostos municipals del 2023, que encara no han estat aprovats.

Rull i Turull elogien Caballé

Els pesos pesants del partit van elogiar Caballé, de qui van dir que és un candidat amb una bona actitud i amb valors que té l'oportunitat de "tornar a prestigiar la política". Però sobretot, en van destacar la seva estima per la ciutat. "Regalima enamorament per Berga", va dir Turull sobre Caballé, de qui va valorar també la seva joventut. A més, els polítics van posar en valor la voluntat de Caballé per treballar "per la llibertat i l'independentisme".

En aquest sentit els dos van explicar haver viscut emocionants experiències relacionades amb la Patum de Berga, ja sigui presencialment o des de la presó. "A la presó ens deixaven entrar un ordinador per veure els escrits dels advocats però també rebíem fotos i vídeos de l'exterior. La nit abans de declarar, que estava molt nerviós, vaig emocionar-me molt d'un vídeo amb la plaça de Sant Pere plena per la Patum i el cant dels Segadors", va explicar Turull. En aquest sentit els dos van destacar que el Berguedà "és un pulmó" del moviment independentista.

A l'acte celebrat a la plaça del Forn hi van assistir més d'un centenar de persones que van voler doner recolzament el candidat de Junts a les properes eleccions municipals. Després de l'acte estava programat visitar el nou local del partit a la capital comarcal.

Ramon Caballé, de 26 anys, és enginyer de formació i actualment exerceix de professor. Està vinculat a diverses entitats de la ciutat com són el Club Esquí Berguedà i l'Handbol Berga. En les eleccions municipals del 2019 va ocupar el lloc número 12 de la llista de Junts. Aleshores el candidat va ser Jordi Sabata, que va passar a ser el cap de l'oposició; i que al febrer del 2020 va dimitir per motius professionals i personals.