L'Ametlla de Merola ret homenatge a monsenyor Àngel Morta Fíguls, bisbe titular de Gubaliana i auxiliar de Madrid. Nascut el 1914 a l'Ametlla de Merola, el bisbe Àngel Morta va morir prematurament el 20 de juny del 1972, a l'edat de 58 anys. Coincidint que el 2022 s'ha complert mig segle de la seva mort, l'Ametlla li ret homenatge amb una missa que es farà aquest dissabte, 21 de gener, a les 12 del migdia a l'església de l'Ametlla de Merola.

La missa l'oficiarà mossèn Antoni Quesada, rector de Navàs, Merola i Sant Cugat del Racó. En acabar, s'estrenarà una peça musical del mestre reusenc Josep Enric Peris, a càrrec dels cantaires de la Capella Brudieu. També es farà la benedicció de l'Espai Mons. Àngel Morta i Fíguls, amb llibres, textos, fotografies i objectes que el caracteritzaven, com ara una sotana de bisbe, "perquè sigui un homenatge perenne a la seva memòria", remarca el seu nebot, Xavier Parcerisa Morta.

La família s'ha mostrat "molt contenta" de l'homenatge promogut pel veïnat de l'Ametlla de Merola. El bisbe Àngel Morta era una persona coneguda i important en aquesta colònia de Puig-reig, i per això hi ha interès per recordar la seva figura i la seva trajectòria.