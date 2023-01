L’assemblea local de la CUP d’Olvan i Cal Rosal ha anunciat que es tornarà a presentar a les eleccions municipals del 28 de maig, amb l'objectiu de revalidar l'alcaldia. El nom del cap de llista encara no s'ha fet públic. L'actual alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, ha assegurat a Regió7 que "encara no hi ha res confirmat" i que "a l'assemblea del 10 de febrer parlarem del candidat".

La voluntat de la formació de l’esquerra independentista és donar continuïtat als projectes estratègics del municipi que s'han iniciat durant aquest mandat, començar-ne de nous, i seguir treballant en la gestió del dia a dia de l'Ajuntament d'Olvan. Al llarg dels propers mesos, els membres de l’assemblea escoltaran a veïns i agents socials d’Olvan i Cal Rosal per tal d’identificar les seves inquietuds i necessitats. Segons apunten en un comunicat, "en base als resultats d’aquestes trobades, es redactaran els diferents eixos del programa electoral, que seguirà avançant en la transformació d’Olvan cap a un municipi més participatiu, sostenible, igualitari i sobirà, seguint la línia política de la CUP". D’altra banda, també s’han iniciat contactes amb altres assemblees locals de la comarca per identificar mancances comunes a nivell comarcal i treballar-les conjuntament. En les properes setmanes, la CUP d'Olvan i Cal Rosal escollirà i anunciarà les persones que aniran a la llista, la qual serà paritària i inclourà persones dels dos nuclis. "El projecte busca integrar a tothom qui per perfil, coneixements, activisme i sensibilitat pugui sumar i aportar idees per la millora del municipi", conclou el comunicat.