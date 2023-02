La vaga de metges de finals de gener ha tornat a crispar a veïns i veïnes de l'alt Berguedà, que fa mesos que mostren la seva indignació per la pèrdua progressiva de serveis en matèria sanitària. Vuit associacions de pares i mares d'escoles (AMPA i AFA) s'han unit per fer arribar una queixa a CatSalut "pel precari servei de pediatria a l'alt Berguedà" i reclamar un reforç.

Les AMPAS i AFA de Lillet A. Güell, de la Pobla; Pedraforca, de Saldes, Santa Margarida, de Gósol; Escola Albiol, de Sant Julià de Cerdanyola; Galceran de Pinós de Bagà; Sant Salvador, de Cercs; Sant Llorenç, de Guardiola de Berguedà; i Serrat Voltor, de Vallcebre, demanen que "es reforci la plantilla de pediatria", que es concentra al CAP de Guardiola de Berguedà amb una professional.

Les famílies asseguren que en períodes de vacances, quan hi ha alguna baixa, o recentment amb la vaga del 25 i 26 de gener, "ens trobem en una situació de desemparament davant d'un dret de la infància com és l'atenció a la salut". Asseguren que a Guardiola de Berguedà no visitava la pediatra, i tot que entenen que tothom té dret a fer vaga, consideren que "s'han de garantir i mantenir els serveis mínims que la llei contempla".

Retallades mèdiques

Segons ha comentat a Regió7 Amanda Sánchez, presidenta de l'AMPA de l'escola Serrat Voltor de Vallcebre, "cada dia ens retallen més el servei de pediatria i les famílies ho trobem molt greu perquè és una necessitat". En aquest sentit, recorda que abans de la covid el servei es prestava dos dies a la setmana a Bagà, dos dies a Guardiola i un dia a La Pobla de Lillet, i que després de la pandèmia només s’ofereix al CAP de Guardiola de Berguedà. També posa de manifest, i així ho reflecteix l'escrit de queixa, que "el 22 de novembre del 2022, amb un gran augment de casos de nens i nenes amb virus respiratoris, es va suspendre el servei de pediatria a tot l’alt Berguedà per la baixa de la pediatra. Afortunadament, cal dir que el servei es va restablir de relativament ràpida, malgrat els inconvenients que va provocar per a les persones afectades en aquelles dates".

En aquell moment, la resposta de la directora de sector del CatSalut al Bages, Berguedà, Solsonès i Moianès, Teresa Sabater, va ser que la intenció "no és retallar serveis, però sí que és cert que no podem garantir professionals per suplir baixes i vacances". Assegurava que el problema de no cobertura és generalitzat i no només a l’alt Berguedà, però reconeixia que en zones rurals es fa més difícil trobar professionals que vulguin treballar-hi, i disposen de menys metges.

Davant d’aquesta realitat, apuntava, "treballarem per poder tenir algun metge més a l’alt Berguedà, però mentre no sigui possible continuarem sent resolutius amb els recursos que tenim". Uns recursos que les famílies consideren insuficients i per això aquest dimarts, 7 de febrer, han fet arribar la queixa a CatSalut. Fonts d'aquest organisme, consultat per aquest diari, han exposat que estudiaran la queixa i donaran una resposta institucional, però han volgut deixar clar que "els serveis mínims es van complir com s'han complert sempre. Es va donar la cobertura assistencial com si fossin vacances i no hi va haver problemes".

Els pares i mares reclamen una millora de l'atenció pediàtrica per als seus fills: "Els que vivim a pobles de l'alt Berguedà ens hem de desplaçar obligatòriament al CAP de Guardiola de Berguedà, que comporta un desplaçament llarg amb infants malalts, amb un sistema de transport públic precari, a la recerca d’atenció d’un sol especialista en pediatria, amb un horari molt escàs i sobrecàrrega de feina".