Disposar d'estació d'autobusos a Berga és una assignatura pendent que fa anys que arrossega la ciutat. Diversos governs de diferents partits han intentat desencallar un projecte que encara no està definit i que ha posat sobre la taula varies propostes. L'última, la que defensa l'equip de govern, és ubicar l'estació de busos al sud de la Rasa dels Molins, amb un dibuix que la Generalitat va presentar el juliol passat i que va entomar el compromís de fer un estudi de mobilitat de la zona abans de tirar endavant el projecte.

Aquest dijous, és previst que representants de la Direcció General d'Infraestructures presentin l'estudi al govern de Berga. Segons ha explicat a Regió7 el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, "la Generalitat ha estudiat la circulació entre el passeig de la Pau i el carrer Pere III, que és per on passarien els busos, i ens exposarà si la proposta és viable, si caldria modificar la rotonda, posar semàfors...". Per a l'equip de govern (CUP i ERC), "Si la Generalitat no diu el contrari, és la proposta que compleix les condicions que nosaltres busquem de centralitat", apunta Aleix Serra. Recorda que ja es va descartar la part central de la Rasa dels Molins escoltant l'oposició veïnal, però "la proposta d'ara és bona", opina.

En canvi, no ho és per als veïns de la Rasa dels Molins. La majoria s'hi oposen des de fa temps i estan totalment en contra de la construcció de l'estació de busos al sud de la Rasa dels Molins. Així ho van tornar a fer palès a l'assemblea veïnal de dimarts amb regidors de la CUP. Segons ha explicat el president de l'Associació de Veïns, Jordi Puntas: "Si la proposta tira endavnt, la mobilitat es veurà greument perjudicada, es posarà en risc la seguretat dels vianants i l'espai és petit per a un equipament d'aquest tipus, ja naixeria petit". A més, en declaracions a aquest diari ha dit que s'ha de projectar una estació de busos amb vocació comarcal: "Veïns de pobles de la comarca que han de venir amb cotxe a Berga per agafar el bus per anar a Barcelona han de poder aparcar, i en aquesta zona no es garantirien places d'aparcament per cobrir la demanda".

La Generalitat contempla un edifici de l’estació de 90 metres quadrats i espai per a una dotzena d’aparcaments, però es perdrien les places que actualment hi ha a la part dreta del carrer Pere III perquè s'hi instal·larien tres andanes per a autobusos. A l'altra cantó del carrer, quatre andanes més. En total, se'n contemplen set. Segons Aleix Serra, "set andanes per Berga ara és suficient". El regidor reconeix que l'espai és limitat però idoni: "els terrenys són els que són, però es pot fer un projecte adaptat a la zona amb els requisits necessaris per Berga".

El president de l'Associació de Veïns de la Rasa dels Molins, Jordi Puntas, no hi veu cap argument a favor i lamenta que l'equip de govern no tingui en compte altres opcions. En aquest sentit, Puntas diu que el veïnat no veuria malament l'estació en el mateix punt però soterrada: "Que l'estació quedés a sota d'una plaça a la part sud de la Rasa dels Molins d'on en sortís un carrer fins a la C-16 (Eix del Llobregat)". Una proposta que el regidor Aleix Serra no veu de bon ull: "La Generalitat diu que les estacions subterrànies comporten més problemes a nivell de seguretat i de manteniment, a part d'un cost econòmic més elevat".

Polítics en contra de la proposta

Els grups a l'oposició a l'Ajuntament de Berga, Junts i PSC, s'han tornat a posicionar sobre la ubicació que planteja l'equip de govern.

Junts apunta que només defensaria el projecte de l’estació d’autobusos a la Rasa dels Molins "si es construeix el vial de connexió amb la carretera C-16. Si el projecte d’estació d’autobusos a la Rasa dels Molins no assegura la construcció del vial, que es contemplava amb una estació soterrada, cal estudiar noves ubicacions". Per a Junts, "si la Generalitat de Catalunya descarta la construcció del vial, defensem que es tornin a estudiar la ubicació de la zona de la Font del Ros (a l'aparcament de l'entrada sud de Berga), o la zona de Santa Eulàlia".

El regidor del PSC, per la seva banda, ha recordat que és l'únic que el desembre del 2019 va votar en contra de la moció per construir l'estació de busos a la part sud de la Rasa dels Molins. (Hi van votar a favor la CUP i ERC i Junts es va abstenir). Abel Garcia es manté en la mateixa línia: "L'estació no pot anar en una zona que no hi cap, que a nivell de mobilitat no és apropiada, i que compta amb l'oposició veïnal".

També s'ha volgut pronunciar Berga Grup Independent, amb Judit Vinyes com a cap de llista: "La construcció de l’estació a la part sud la Rasa dels Molins és una ubicació insegura, poc pacificadora amb el veïnatge i sense capacitat d’ampliació a curt i mig termini". Defensa l'entrada sud de Berga, a la Font del Ros: "És una proposta segura, augmenta la mobilitat i amb la capacitat d’ampliar la zona d’aparcament".