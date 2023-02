Denuncien «trampes» al concurs per vestir els Gegants de la Patum

Els vestits nous que s'han de confeccionar per als Gegants de la Patum no estan exempts de polèmica. Els responsables de la proposta Una mirada al passat, denuncien irregularitats en el concurs.

Es tracta de l'opció que en un primer moment va sortir guanyadora però que finalment va ser vençudaper l'altre disseny, Els nostres avis, del berguedà Jordi Rafart, qui va presentar un recurs perquè es revisés el concurs. L'Ajuntament de Berga va admetre "un error material tècnic" a l'hora de valorar el criteri d'edat (es van atorgar 20 punts que no pertocaven) i va rectificar per donar com a disseny guanyador Els nostres avis, de Jordi Rafart.

L'equip de dissenyadors rival (Baghdad Bouloum, de Vic) va entendre els arguments i, d'entrada, va acceptar la derrota. Ara bé, el resultat va ser tan ajustat que van voler revisar les bases del concurs, "i vam constatar que no s'havien complert". Així de contundent ho ha exposat a Regió7 Roger Albert, coordinador de la proposta Una mirada al passat: "entenem que s'han d'acatar les bases de dalt a baix i no ha estat així, en tenim proves".

Fer campanya de la proposta

El punt que s'ha incomplert, segons Roger Albert, és el 10.7 de les bases del concurs, que assenyala que "els concursants es comprometen a presentar els seus dissenys sota un lema i es comprometen a no difondre les seves propostes abans de la decisió del jurat qualificador per tal de tal de garantir l'anonimat i preservar l'objectivitat del concurs. L'incompliment d'aquest compromís determinarà la immediata desqualificació de la proposta". "I no ha estat així", diu Roger Albert, argumentant-ho amb proves a les mans, concretament "missatges d'Instagram de Jordi Rafart demanant el vot per al seu projecte i adjuntant l'enllaç per votar" van presentar recurs a l'Ajuntament de Berga. En aquests missatges, a un dels quals ha pogut tenir accés Regió7, s'admetia que no es podia fer campanya i publicitat perquè era un treball anònim.

Els integrants de l'equip d'Una mirada al passat estan dolguts "que s'hagi permès fer trampa en un concurs públic" i no entenen la resposta de l'Ajuntament de Berga al seu recurs: "L'Ajuntament no és l'òrgan competent per respondre aquest tipus de recurs i ens remeten al jutjat contenciós administratiu", diu Roger Albert, que ha avançat que no portaran el cas a la justícia "per no aixecar més polseguera", però lamenta "que no s'hagi actuat amb igualtat de condicions per part del govern de Berga", i d'altra banda "el joc brut i la poca humilitat del seu rival".

Rafart nega les acusacions

Jordi Rafart, per la seva banda, no vol entrar en polèmica, però sí defensar-se de les acusacions: "Jo personalment no he difós quina era la meva candidatura i no és veritat que hagi fet campanya per Els nostres avis". I afegeix: "Si l'Ajuntament de Berga ha desestimat el recurs és perquè no tenia recorregut". Jordi Rafart ha aprofitat per cridar l'atenció de l'Ajuntament: "des que fa quatre mesos se'm va dir que passava a ser el guanyador no s'ha mogut fitxa, ni tants sols he signat cap contracte". Opina que s'hauria de posar fil a l'agulla en la confecció dels nous vestits dels quatre gegants de la Patum, que "a aquestes altures està clar que no els podran estrenar aquesta Patum 2023", remarca Jordi Rafart.

Valoració dels serveis jurídics

L'alcalde de Berga i regidor de Patum, Ivan Sànchez, es remet a la resposta que "l'Ajuntament no és l'òrgan competent per respondre aquest tipus de recurs. Així ho van valorar els serveis jurídics, i per tant no teníem potestat per decidir sobre aquest recurs". Ara, un cop acabat el termini per presentar-lo al contenciós administratiu, i sense que s'hagi arribat a aquest extrem, l'alcalde sí que assegura que "a partir d'ara es podrà posar en marxa la maquinària per treballar amb els vestits nous dels gegants". La intenció és que els puguin estrenar per la Patum del 2024.