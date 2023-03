Santa Maria de Merlès ha descartat formar part de la futura comarca del Lluçanès després de conèixer la voluntat del Govern de fer-la realitat abans de les eleccions municipals del maig. L'any 2015 aquest municipi ja va votar-hi en contra, amb un 78% de vots, i ara han ratificat aquella decisió durant un ple extraordinari.

«Defensem el vot que ja va sortir en aquell moment», diu el seu alcalde, Josep Costa, que afegeix que no estan en contra de la iniciativa de crear la nova demarcació però que, senzillament, en el seu cas prefereixen quedar-se al Berguedà. No veuen el canvi clar: «No saben els pros i contres ni de quina manera es farà». Entre els motius per quedar-se al Berguedà destaca les bonificacions per ser comarca de muntanya o els descomptes al Túnel del Cadí. Ara, el consistori traslladarà l'acord de ple al Govern, al Parlament, a la Comissió de Delimitació Territorial, al Síndic de Greuges, als grups polítics del Parlament, als consells comarcals del Berguedà, Osona i el Bages, i també a tots els municipis que haurien de formar part de la nova comarca.

La comarca del Lluçanès podria estar formada per Alpens, Lluça, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d'Albars i Sobremunt, que són de la comarca d'Osona. I Sant Feliu Sasserra i Santa Maria de Merlès, que són del Bages i del Berguedà. Aquestes dues últimes poblacions van votar en contra de la creació de la comarca. La nova comarca, amb tots els municipis, tindria una població de 8.030 habitants, segons el padró del 2022. La darrera comarca que s'ha creat a Catalunya és el Moianès (14.255 habitants).