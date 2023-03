El ple d'aquest dijous a l'Ajuntament de Berga ha aprovat per unanimitat una moció sobre mobilitat promoguda inicialment pel grup municipal del PSC i en què s'hi van sumar la resta de grups que formen part del consistori (CUP i ERC - equip de govern- i Junts). En concret, fa referència a les bonificacions del transport públic i a la millora de la xarxa de transport públic.

Tenint en compte que el conseller de Territori, Juli Fernàndez, ha anunciat aquesta setmana que finalment el Berguedà, així com també el Solsonès, es podrà beneficiar dels descomptes de la T-Mobilitat que inclou, entre d'altres, la T-Jove, l'Ajuntament de Berga demana a la Generalitat "que el els ciutadans del Berguedà en siguin beneficiaris el més ràpid possible".

Recordem que en principi els joves berguedans quedaven fora del descompte per moure's pel territori a meitat de preu (40 euros al trimestre), per ser una de les comarques fora de les sis àrees, però finalment la setena corona també s'hi incorporarà. No serà aquesta primavera sinó a la tardor.

La moció també reclama que es millorin les comunicacions intercomarcals i incloure els desplaçaments més enllà de l’àrea metropolitana de Barcelona en aquesta tarifa. I un cop més, els polítics berguedans aprofiten per expressar "la necessitat de fer arribar el ferrocarril al Berguedà".