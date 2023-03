L’Ajuntament de Bagà renovarà l’enllumenat públic del municipi. L’actuació suposarà el canvi integral de les 868 lluminàries de Bagà per sistemes eficients i la corresponent millora dels quadres elèctrics existents.

Segons el regidor El regidor d'Urbanisme i de Medi Ambient, Marc Camps, "posarem al dia l'enllumenat, que havia quedat obsolet, i farem els deures en la optimització de la despesa energètica".

L’Ajuntament de Bagà invertirà 1 milió d’euros (en concret 1.030.698), que es finançaran gràcies a una subvenció de 927.629 de la Diputació de Barcelona, procedent del Programa sectorial Renovables 2030 de suport a inversions locals pel clima. El consistori hi haurà d’aportar el 10% restant.

Subvenció elevada

Marc Camps, s'ha mostrat molt satisfet de la concessió de la subvenció, la més gran que ha rebut mai l'ajuntament baganès: "Hem estat treballant dos anys amb aquesta actuació i que la Diputació ens hagi concedit un import tant elevat és una recompensa a l'esforç fet. No havíem tingut mai a Bagà una subvenció d'aquesta quantia, de més de 900.000 euros".

Millorar l'eficiència energètica

L’objectiu d’aquesta actuació es millorar l’eficiència energètica i reduir el consum energètic de l’enllumenat públic un 75%. A més, s'afavorirà l’estalvi econòmic de les arques municipals. La previsió és que amb la renovació de l'enllumenat, l'estalvi anual sigui de 33.874 euros.

A més a més, el projecte també inclou la instal·lació d’il·luminació ornamental eficient al Pont de la Vila, a l’església de Sant Esteve i al Palau dels Pinós, i de nova il·luminació a les zones esportives.

Projecte executiu pràcticament llest

El projecte executiu per a la renovació de l'enllumenat de Bagà està pràcticament enllestit. Després, es faran els passos per a l'adjudicació d'una obra que és previst que comenci aquest any mateix. L’actuació ha d’estar finalitzada el 2024.

Ajuntament verd

El regidor Marc Camps ha recordat que s'està instal·lat una coberta solar al pavelló "que permetrà cobrir el consum energètic de les instal·lacions municipals". I ha afegit: "Si tenim en compte que Bagà s'escalfa amb biomassa, el conjunt ens posiciona al capdavant com a ajuntament verd. La clau de volta final és desenvolupar la comunitat energètica local participada pels veïns i veïnes, i que ja hem començat a treballar".