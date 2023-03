L'Ajuntament de Saldes construirà dos parcs solars per avançar cap a l'autosuficiència energètica, reduir l'impacte ambiental i estalviar costos. El projecte de les dues plantes solars fotovoltaiques es podrà fer gràcies a una subvenció d'1,5 milions d'euros, la més gran que ha rebut mai Saldes. Aquest ajut econòmic, provinent del programa sectorial Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona, permetrà cobrir el 80% de la inversió. El cost total puja a 1,77 milions d'euros.

L'alcalde de Saldes, Moisès Masanas, s'ha mostrat molt satisfet de la concessió d'un total d'1,5 milions d'euros per a un projecte "molt important per al municipi, i amb el qual hem treballat molt per tirar-lo endavant". L'execució s'ha de fer entre aquest 2023 i el 2024, i la previsió de l'Ajuntament de Saldes és iniciar les obres a la tardor. Ara, s'estan fent els tràmits administratius.

Els dos parcs solars es faran en terrenys de propietat municipal, a l'àrea de l'antiga mina de carbó, clausurada el 2007, "i que ara no tenen cap ús", ha assenyalat l'alcalde. En conjunt, generaran 2.028.300 kWh a l’any d’energia verda i reduiran les emissions de CO2 en 975,6 tones anuals.

Una de les instal·lacions, d'una potència de 803 KWp, serà gestionada per la Cooperativa Energètica del Pedraforca, impulsada des de l’Ajuntament amb el suport de la ciutadania i entitats. La infraestructura produirà 1.391.000 kWh, quantitat que equival al 92% del consum elèctric de les llars i del sector terciari del municipi.

Els socis d'aquesta cooperativa, que són una setantena (Saldes té uns 300 habitants més segones residències), en seran els beneficiaris. Les plaques solars donaran energia a la xarxa de distribució d'electricitat i els cooperativistes tindran guanys d'aquesta energia que es generi per a la companyia elèctrica, ja que se'ls descomptarà de la factura.

L'altra instal·lació la gestionarà l'Ajuntament de Saldes i produirà 637.300 kWh amb una potència instal·lada de 467 kWp. Abastirà el centre de valorització de la fusta de la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa. Els excedents es vendran a la xarxa i això permetrà que el parc solar doti de capacitat a l'Ajuntament per generar els KW suficients per al funcionament del centre de valorització i el consum de la part pública del municipi.

Renovables 2030

La Diputació de Barcelona inverteix prop de 120 milions d'euros en fotovoltaiques i comunitats locals d'energia, biomassa i xarxes de calor, i enllumenat eficient amb el projecte Renovables 2030, que ja ha atès prop de 300 peticions de 159 ens locals. El seu impacte es tradueix en una rebaixa anual de més de 35 M€ en la factura energètica dels ajuntaments, una producció estimada de 118.000 MWh a l’any i un estalvi de més de 50.400 tones de gasos amb efecte d’hivernacle. El projecte transformador suposa, per al conjunt dels ajuntaments de la província, assolir una autosuficiència energètica del 22%.