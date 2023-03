Ariadna Herrada presentarà entre avui i demà la instància a l'Ajuntament de Berga per passar de ser regidora de Junts a regidora no adscrita. Després que aquest dimarts anunciés que canviava de partit i que es presentarà a les eleccions municipals del 28 de maig a la llista del PSC, aquest dimecres ha fet un acte com a consellera comarcal d'Habitatge i Polítiques digitals de Junts, on s'ha constatat la seva voluntat de seguir treballant com a consellera fins que s'acabi el mandat.

No ha volgut fer declaracions sobre possibles hipòtesis: "la decisió la comunicarà el president, Josep Lara", ha dit Herrada. Josep Lara demanava temps abans d'anunciar quin serà el posicionament. De moment, no s'ha pronunciat. Recordem que al Consell Comarcal del Berguedà l'equip de govern el formen Junts, PSC, Agrupació d'Electors i Bagà Endavant.

Ariadna Herrada sí que ha parlat, en declaracions a Regió7, de la decisió de seguir com a regidora a l'Ajuntament de Berga els dos mesos que falten: "He pres la decisió de no plegar. Junts em demana l'acta però com que és personal jo seguiré com a regidora no adscrita". D'aquesta manera, fins a la constitució del nou ajuntament, d'aquí a dos mesos i mig, Junts per Berga passarà de tenir sis regidors a l'oposició a tenir-ne cinc.

Número 3 a la llista del PSC

Ariadna Herrada ha avançat a aquest diari que serà la número 3 de la llista del PSC, encapçalada per Abel Garcia. El número 2 serà Marc Ortega. Ariadna Herrada s'ha mostrat molt contenta: "estic molt convençuda del canvi que faig, crec en el projecte de l'Abel per canviar Berga. Tot i que he estat molt bé amb Junts, ha arribat un moment que hi ha hagut diferències i jo m'he sentit més còmode al costat d'Abel Garcia, amb qui ja treballem plegats al Consell Comarcal".

Herrada també ha dit que Junts ja li havia comunicat que no comptava amb ella per als primers llocs de la llista electoral.

La voluntat d'Ariadna Herrada, que no és militant de cap partit, és "seguir treballant per Berga i la comarca des de l'Ajuntament i el Consell Comarcal. No va ni de partits polítics, ni d'independència. Estem parlant de persones i d'un projecte de ciutat".