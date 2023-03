El pressupost de l'Ajuntament de Berga per aquest 2023 és de 21,8 milions d'euros (concretament 21.873.101 euros), que representa un augment de 6,10% respecte al de l'any passat, que va ser de 20,5 milions. Els comptes per aquest 2023 s'han aprovat aquest dijous a la tarda en un ple extraordinari, que ha comptat amb els vots a favor de l’equip de govern (CUP i ERC), l’abstenció de Junts i el vot en contra del PSC.

Una part de l'increment del pressupost d'enguany prové de la gestió directa de la residència municipal; també augmenta la despesa dels subministraments de gas i electricitat; i les despeses de personal (un 3,5 % segons la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat).

Pel que fa al capítol d'inversions, se situa als 1,76 milions, una xifra per sota dels 2,2 milions del 2022. Les línies d'actuació se centren en obres de la via pública, millorar la mobilitat, invertir en equipaments culturals, esportius, residència i patrimoni, entre d'altres. Segons l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, són uns pressupostos "responsables i bons per a la ciutat". I ha afegit: "Governi qui governi després de les eleccions municipals, hi haurà uns projectes encarrilats per executar".

Les despeses es reparteixen en 29 àrees diferents i les més significatives corresponen a les relacionades amb el benestar de les persones, l'espai públic, la promoció econòmica i la cultura. Per exemple, es contemplen 4,8 milions d'euros de despesa en temes d'habitatge, obres i serveis, urbanisme i via pública. 843.000 euros per a cultura, festes i Patum. La promoció econòmica, les fires i el comerç s'emporta 594.000 euros. Els drets socials i la inclusió, 478.000. Per a educació, 211.000 euros. I aquest any s'incorpora l'àrea de la residència, després de la seva integració al consistori berguedà.

Respecte el deute, l'Ajuntament de Berga reduirà el deute públic aquest any en 382.000 euros, tal com ha explicat el regidor d'Hisenda Marià Miró. A finals d'aquest any 2023, la previsió és rebaixar el deute fins als 5,4 milions d'euros. El 2014, l'any que es va tocar sostre pel que fa a endeutament, es va tancar amb un deute reconegut de 18,8 milions d'euros i cada any s'ha anat reduint (16,9 milions el 2015; 14,2 milions el 2016; 12,1 el 2017; 9,8 el 2018; 8,1 milions el 2019; 7,3 el 2020; 6,5 el 2021; i 5,8 el 2022).

L'alcalde s'ha referit a la tasca realitzada durant els últims vuit anys per tal de reduir el deute i ha dit que, durant molts anys, "la ciutat ha estat hipotecada i en fallida per l’arrossegament del deute, però la nostra responsabilitat és continuar rebaixant-lo, potser de forma no tan dràstica per mantenir l’aposta d’invertir en la ciutat".

El pressupost de l'Ajuntament de Berga s'aprova a finals de març. Un retard que el regidor d'Hisenda de Berga, Marià Miró, ha atribuït a l'increment de les despeses de consums, al canvi de gestió de la residència i al refinançament del deute: "Això ens ha obligat a fer i desfer la proposta del pressupost diverses vegades. Teníem una proposta general que comportava ajustaments dràstics de totes les àrees però volíem evitar aplicar-ho. Per això hem buscat solucions i les hem trobat". Miró ha explicat que aquest mes el consistori s'ha pogut acollit a la possibilitat de refinançar el crèdit ICO, permetent que la quota de 800.000 euros que s'havia de liquidar al setembre es pugui fer en 10 anys i 2 de carència.

Projectes d'inversió

L’Ajuntament de Berga destinarà 1,7 milions d’euros al capítol d’inversions, a banda de la partida per finalitzar les obres a la urbanització dels Pedregals. El regidor d’Urbanisme, Obres i Serveis, Aleix Serra, ha explicat són projecte "molt necessaris, i alguns són imprescindibles". El regidor també ha destacat la importància que el consistori disposi de "múscul econòmic" per poder executar els projectes, alguns dels quals estaran subvencionats parcialment per altres administracions.

Els principals projectes que es preveu portar a terme són la millora de la mobilitat i l’accessibilitat a la plaça Font del Ros (200.000 euros); les actuacions en elements del patrimoni com les muralles i antics portals (150.000); la millora dels accessos a l’Hospital de Berga (150.000); l’abastament d’aigua al santuari de Queralt (125.000); l’enderroc dels garatges a l’edifici del carrer del Balç i la implementació de millores a la plaça de les Cols (100.000); la instal·lació de plaques solars en equipaments municipals de la zona esportiva (100.000 euros); les millores a les escoles públiques (100.000); les obres de sectorització de l’espai sota coberta de la zona de platea del Teatre Municipal (210.000) i la incorporació de millores acústiques en el projecte (70.000); l’enderroc d’un edifici al carrer Major per ampliar l’accés a la plaça del Forn (66.000); la substitució d’elements de mobiliari i accions de millora als jardins de la residència Sant Bernabé (60.000); la substitució de la gespa artificial del camp de futbol (225.000) finançada en 4 anys (s'hi destinaran 30.000 euros aquest any 2023); i millores en l’enllumenat públic (30.000) i en diversos equipaments com el camp de futbol, on s’efectuarà la substitució de les lluminàries per LED.

Ivan Sànchez també ha comentat que confia que es puguin fer altres inversions no incloses com per exemple la reconversió de l’edifici dels jutjats vells en us espai que aglutini diferents projectes educatius. Sànchez ha explicat que “s’està treballant i negociant amb la Generalitat de Catalunya, que és l’organisme titular de l’immoble, perquè faci la inversió i els jutjats vells puguin ser un clúster del coneixement”. L’alcalde ha afegit que també s’invertirà en dotar el consistori de més personal: "Es contractarà personal per tal de millorar diferents àrees, com la de Serveis Tècnics, fet que permetrà que molts tràmits es puguin agilitzar".

Els arguments de l'oposició

Els grups a l'oposició a l'Ajuntament de Berga, Junts i PSC, han valorat positivament les inversions previstes però no el conjunt del pressupost. Junts ha trobat a faltar algunes inversions "necessàries" que com a grup municipal havien proposat incloure, com ara invertir al Mercat Municipal. Els regidors de Junts s'han abstingut a la votació tot i aplaudir "el canvi de rumb per refinançar el deute i deixar de banda l’objectiu de dèficit zerò, perquè no és la millor opció perquè la ciutat avanci", ha comentat Ferran Aymerich.

El regidor del PSC, Abel Garcia, ha votat en contra del pressupost perquè "el dia a dia d'aquests pressupostos trontolla". Ha retret al govern que no se li hagi respost cap petició sobre quin serà el plantejament d'un servei clau com és el de la neteja viària, amb contracte del 1998 i que s'ha de renovar; sobre el pla de contractació per adaptar els pressupostos a la despesa corrent, i sobre els números de la residència.