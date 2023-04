La Generalitat posarà més diners per Patum. En concret, un 25% més que l'any passat, i la subvenció passarà dels 100.000 als 125.000 euros per aquesta edició. Fa un any, el Govern va anunciar un conveni de col·laboració per subvencionar la festa, que és Patrimoni de la Humanitat, amb una aportació mínima anual de 100.000 euros. Però va deixar la porta oberta a poder augmentar aquesta xifra.

De fet, fins l'any 2021, les aportacions eren molt més petites i variaven segons l'any perquè la Patum havia de competir amb altres festes populars per atraure fons. Com a molt, s'havia arribat als 30.000 euros. L'Ajuntament de Berga, per la seva banda, manté l'aportació habitual de 330.000 euros de fons propis.