Berga Comercial i el Servei Local de Català del Consorci per a la Normalització Lingüística proposen resoldre jeroglífics. És l'activitat que s'ha escollit per a la campanya de Sant Jordi d'enguany per promoure la llengua catalana i dinamitzar el comerç. La iniciativa amaga 65 jeroglífics a 65 comerços i el repte és endevinar-ne un mínim de 30 per poder entrar al sorteig que l'associació de comerciants farà el dia 27 d'abril per Instagram. Se sortejaran 20 vals de compra de 25 euros per gastar a floristeries i llibreries.

Els jeroglífics ja estan penjats als aparadors de 65 botigues de Berga perquè petits i grans els puguin desxifrar. Hi ha temps fins al dia de Sant Jordi, el diumenge 23 d'abril. Els participants han d'anotar les respostes a les butlletes que trobaran als establiments. El president de Berga Comercial, Xavi Orcajo, ha animat a les famílies a participar de l'activitat, que ha qualificat de "senzilla però molt divertida". Ha dit que "hi ha jeroglífics fàcils i altres de més complicats". El joc dels jeroglífics de la campanya de Sant Jordi ha de servir perquè la gent volti per les botigues. Xavi Orcajo ha remarcat que "per als comerciants és una data molt especial, el missatge és que la gent gaudeixi de la diada, de les roses i dels llibres". I ha assenyalat que per Sant Jordi "està molt bé col·laborar amb entitats i associacions que venen roses i llibres, però sobretot per Sant Jordi les roses són de les floristeries i els llibres de les llibreries, que són els que ens omplen de vitalitat i de cultura durant tot l'any". Alba Llobet, coordinadora de dinamització lingüística del Servei Local de Català del Consorci per a la Normalització Lingüística, ha valorat molt positivament la iniciativa d'unir llengua i comerç amb una activitat lúdica i didàctica: "Una de les nostres tasques és promoure la llengua i la cultura catalanes i intentem fer-ho en diferents àmbits. En aquest cas, en l'àmbit comercial". És una acció més del Servei Local de Català, que a través del Voluntariat per la llengua ja treballa de bracet amb comerciants de Berga. En aquest sentit, hi ha una xarxa que agrupa comerços que mostren el compromís d'atendre en català la clientela que així ho desitgi: "Molts nouvinguts a vegades ens diuen que els costa trobar llocs on poder practicar la llengua, i amb aquesta xarxa d'establiments col·laboradors conscienciem al sector comercial a l'hora d'atendre nouvinguts". El missatge és que si atenen una persona de fora del país que pot semblar que no parli el català, és possible que aquesta persona estigui fent l'esforç per parlar-lo i es vulgui comunicar en català, i per tant que el venedor se li adreci en català. "D'aquesta manera anem creant espais informals d'aprenentatge, ells surten de les aules i fan pràctiques lingüístiques a botigues", ha argumentat Alba Llobet. A més, el Servei Local de Català ofereix revisions lingüístiques gratuïtes de cartells i comunicats dels comerços, entre d'altres serveis.