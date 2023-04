L’Hospital de Berga participa de nou en la campanya 'Cap infant sense conte', que vol apropar els contes i la lectura a diferents centres hospitalaris del país, especialment aquests dies coincidint amb la festa de Sant Jordi. El llibre d’aquest any porta per títol 'Compte amb el llop' i està pensat per llegir-lo i pintar-ne els dibuixos i, a més, també porta la traducció a l’anglès. El text és d’Antoni Argent, escriptor, professor de secundària i uns dels promotors d’aquesta iniciativa; i les il·lustracions van a càrrec de Maria Jaime.

El projecte es va crear amb l’objectiu de fomentar l’hàbit lector i la creativitat dels infants. Un projecte educatiu, cultural i social que pretén que, des de petits, sapiguem apreciar el valor i el gust per la lectura ja que són molts els beneficis que aporta: ajuda a enriquir el vocabulari, a millorar la comprensió lectora, la concentració, les habilitats lingüístiques, l’èxit escolar... A més, les il·lustracions no estan pintades perquè cada infant les personalitzi al seu gust, segons la seva imaginació. L’Hospital de Berga ja fa sis edicions que participa en aquesta iniciativa i reparteix contes entre els infants que, al voltant de Sant Jordi, estan ingressats al centre o hi tenen visita.