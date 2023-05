A la sala de la llibreria de Berga Sense paraules no hi cabia ni una agulla. La presència dels populars periodistes Mari Pau Huguet i Antoni Bassas era el reclam, i el motiu de la seva presència un dissabte al vespre a Berga era parlar del vessant televisiu de mossèn Ballarín, que va ser capellà custodi del santuari berguedà i també va exercir, anys més tard, a Gósol. El periodista berguedà Carles Solà va ser l’encarregat de conduir una agradable conversa que es va ser un viatge pels records i les anècdotes que Huguet i Bassas havien viscut amb Ballarín al plató. L’acte estava organitzat per la Comissió del centenari del naixement de Josep Maria Ballarín.

Huguet i Bassas recordaven que Ballarín sempre s’havia trobat molt a gust amb els mitjans de comunicació. Al llarg de l’acte, la periodista de TV3 va recordar els dies que havia passat a casa del mossèn Ballarín a Gósol. «Ens assentàvem mirant per la finestra mentre es fumava un puro», relavtava Mari Pau Huguet. I allà li havia confessat el sacerdot que tenia un gran somni: dona vida en una sèrie a la figura literària de mossèn Tronxo, personatge inspirat en el rector de Gósol. Entre les intervencions de la conversa es van llegir fragment del llibre que li va dedicar el berguedà Jaume Hug, un recull de frases del mossèn Ballarín, on explica de primera mà la Batalla de l’Ebre i diferents expressions icòniques del mossèn. Mari Pau Huguet apuntava durant l’acte que Ballarín «sempre buscava paraules fàcils i entenedores» per explicar-se i Antoni Bassa afegia que aquest simple fet «et donava la sensació que havia pujat el llistó» del programa en què participava. D’entre el públic també en van sortir anècdotes, com per exemple que a l’antic restaurant Sala havien incorporat a la carta les croquetes de la mare del mossèn. D’altra banda, també s’ha donat a conèixer l’emmagatzematge i digitalització dels 312 cintes de cassete del mossèn fent missa, ubicats a l’arxiu municipal de Berga i, la inauguració d’una nova làpida al nínxol del mossèn a Gósol. L’acte ha finalitzat amb un recull dels millors records que els periodistes van compartir amb mossèn Ballarín i, un joc on Solà demanava a un xat d’intel·ligència artificial anècdotes dels periodistes amb el mossèn. Un joc que va acabat amb anècdotes inventades pel xat i rialles. Esmorzant a casa de Mari Pau Huguet Maria Pau Huguet va compartir molts moments amb mossèn Ballarín, però d’aquests n’hi ha un que recorda amb una rialla especial. El mossèn va ser convidat al programa que aleshores presentava la periodista, el Bon dia Catalunya. Huguet recorda que Ballarín es quedava a dormir a casa d’un conegut, però aquella nit el mossèn es va quedar a dormir a casa de la periodista. Huguetva marcar abans que el mossèn de casa, i explicava l’esmorzar que li va preparar abans per quant el mossèn es llevés esmorzés i anés cap al programa. Li va deixar dues alarmens perquè no arribés tard, però el programa va començar i el mossèn no hi era. EStava ermorzant. Li va dir a Huguet que «si trobava molt còmode a casa meva esmorzant mentre veia que el programa començava per la TV». A Huguet, dissabte se li escapava el riure, però reconeixia que aquesta era l’autenticitat de Ballarín particular, enginyós i agut a parts iguals.