La plaça de Sant Pere de Berga ha acollit aquest nit de dimecres nombrosos berguedans en el Cap d'Any Patumaire, una festa que se celebra des del 2001 per donar la benvinguda al nou cicle patumaire.

Quan van sonar les 12 de la nit, els músics van tocar la peça que va escriure Pòlit Miró, un dels impulsors del Cap d'Any Patumaire juntament amb el fotògraf Jordi Plana. A continuació, amb la interpretació dels tirabols es va respirar ja ambient patumaire i ganes de Patum. Va ser el primer tast. Tampoc no hi van faltar xarrups de barreja de Vins i Licors Simon i fuets de xocolata de Ca l'Alberich, al preu d'1 euro.

El músic Lluís Gual, un dels responsables de l'organització de l'acte, n'ha fet una valoració positiva: "Hi ha hagut molta gent i molt bon ambient". S'ha mostrat content de la participació de músics: "Cada any hi ha més joves de l’Escola de Música i el Conservatori, i això és positiu perquè donem continuïtat al Cap d'Any Patumaire". Hi van participar més d'una trentena de músics.