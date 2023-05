Junts per Catalunya al Berguedà ha presentat les 15 candidatures que presenta a la comarca a les eleccions de diumenge. Unes llistes que integren 134 persones, un 40% de les quals són noves incorporacions.

En un acte que es va fer aquest dimarts al Pavelló de Suècia de Berga, Junts al Berguedà va exhibir "confiança i bones expectatives" per renovar el seu paper de partit "amb una clara vocació de govern, ben arrelat al territori, una formació municipalista, comarcal i nacional". Segons la presidenta de Junts al Berguedà, Montserrat Ribera, "tenim moltes possibilitats de liderar els municipis berguedans a partir del 28 de maig". I va afegir: "Tenim gent molt vàlida, amb molt talent a les nostres candidatures, persones que són de cada poble, cosa que no tothom pot dir" va assegurar la dirigent. A Junts "tenim un projecte definit per a cadascun dels municipis a on ens presentem, molt elaborat i pensat, que prioritza l'atenció a les persones, la dotació de serveis necessaris o la creació de riquesa, perquè les persones puguin treballar, guanyar-se la vida i es quedin a viure al Berguedà".

Per la seva banda, Marc Codina, president de Junts per Catalunya a la vegueria de la Catalunya Central va destacar la riquesa de Berga i el Berguedà en àmbits com el cultural, històric o patrimonial: "Berga i el Berguedà són terra de patrimoni i representen bé el nostre país". Codina va mostrar el seu agraïment “a les persones que faran possible que el Berguedà pugui tenyir-se del color turquesa de Junts en aquestes pròximes eleccions."

Josep Lara, l'alcaldable de Guardiola i president del Consell Comarcal del Berguedà, va assegurar que "és un plaer i un orgull formar part d'aquest equip de candidats perquè certament Junts per Catalunya som gent de debò que pensa en les persones reals". Lara va repassar l'acció de l'equip de govern que ha liderat a Guardiola i va prometre més feina de cara el proper mandat. Igualment, va defensar el suport que s'ha donat als municipis des del Consell Comarcal, una administració que "està al costat dels pobles que treballen".

A la presentació hi va intervenir un dels batlles amb més bagatge i experiència de la comarca, Salvador Juncà de Castellar de n'Hug que opta a la reelecció; també l'actual alcalde de Cercs, Jesús Calderer; i el de Castellar del Riu, Adrià Solé. S’estrena Santi Soler, el jove candidat a la Pobla de Lillet i repeteix Josep Algué, alcaldable de Montmajor. Una altra de les intervencions la va fer una alcaldable que debuta com aspirant a l’alcaldia de Puig-reig: Eva Serra.

Els candidats van exposar les seves propostes de treball de cara el proper mandat: millorar les telecomunicacions, facilitar la mobilitat viària, continuar treballant per fer el manteniment de camins, dotar i modernitzar equipaments dels municipis, aprofitar el potencial dels recursos naturals i patrimonials com a eina de dinamització econòmica. Tot plegat amb l'objectiu estratègic de generar riquesa i benestar per la ciutadania.

"És molt important que Berga exercici de capital"

El darrer alcaldable de les llistes berguedanes de Junts per Catalunya en intervenir a la presentació va ser Ramon Caballé que opta a governar Berga. El candidat va defensar la necessitat "de canviar l'equip de govern actual, el nostre municipi té moltes mancances, un gran dèficit de manteniment, costarà tornar a posar la ciutat a on toca". Caballé està convençut que "és molt important que Berga exerceixi de capital". L'alcaldable de Junts per Berga va assegurar que "tenim un equip que té ganes de guanyar i exercir aquesta capitalitat, tenim un projecte de ciutat i de comarca, un projecte de país que s'ha de teixir des de cada municipi".

La presentació es va acabar amb un sopar a peu dret per intercanviar impressions entre els candidats i els integrants de les diferents llistes de Junts.