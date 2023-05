La candidatura Berga Grup Independent (BeGI) tornarà a bustiar aquest nit de dijous a divendres 4.000 programes i paperetes més en zones de Berga on els ho han pres de les bústies. Així ho ha assegurat a Regió7 la candidata, Judit Vinyes: "Diverses famílies ens han fet saber que no els ha arribat la propaganda electoral amb les butlletes de BeGI, i les havíem repartit bústia per bústia".

Després de valorar les zones que s'han pogut veure afectades, "ara, tornarem a fer bustiada en diversos blocs de pisos i cases de Berga", ha comentat Judit Vinyes. Ha dit que es tracta d'una part del barri de Santa Eulàlia, un tram del passeig de la Pau, i una zona de la Font del Ros. A última hora, Berga Grup Independent ha hagut de fer 4.000 impressions més. «N’havíem fet 13.000 i ara seran 17.000», ha concretat l’alcaldable Vinyes.