La formació de Judit Vinyes va acabar la nit amb alegria i cava després de superar les seves primeres eleccions. Berga Grup Independent va obtenir un total de 838 vots i dos regidors.

BeGI es presentava en aquestes eleccions sense el suport de cap partit, partint de zero, com insisteix a recordar la candidata. Judit Vinyes afirmava que han arribat aquí amb «molt d’esforç i moltes traves», però, tot i això, han quedat com la quarta força política davant d’ERC.

Durant el recompte electoral, en què la nit es va fer llarga, la formació encapçalada per Judit Vinyes va arribar a tenir fins a tres regidors, però finalment van tancar els resultats amb dos. Un resultat que, tanmateix, ha sorprès positivament als mateixos membres de la candidatura, atès que en l’entorn de Vinyes es considera que «un sol regidora ja era molt bon resultat per haver començat de zero».

Berga Grup Independent és un de les formacions que podria formar tripartit juntament amb PSC i Junts per Berga, per això Judit Vinyes és molt conscient que hi podria haver algun tipus de pacte i, per aquest motiu «no ens volem precipitar, no volem pactar a qualsevol preu».

L’equip de Vinyes assegura que manté totes les portes obertes per pactar amb els diferents partits mentre esperen poder tenir la possibilitat de formar part del govern de la capital berguedana per «defensar els projectes que per nosaltres són importants».