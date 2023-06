Més de mil persones, especialment joves, gaudiran del servei de busos de Patum. Enguany per primer cop en setze anys, els bitllets s'han venut a través d'una pàgina web creada per a l'ocasió per facilitar als joves la compra dels tiquets. Se n'han venut 1.100, una xifra lleugerament inferiror que el 2022.

El servei està disponible quatre dels cinc dies que dura la festa, d'aquest dimecres 7 de juny al dissabte 10.

Els municipis on s’han venut més tiquets són Bagà (263), Puig-reig (260) i Gironella (116). A més, en el conjunt dels anys que es tenen dades també són els municipis on hi ha més joves que utilitzen el servei.

Gaudiran del transport de Patum veïns d’Avià, Puig-reig, Casserres, Montmajor, Gironella, Olvan, Vilada, Borredà, Cercs, Guardiola de Berguedà, Vallcebre, Saldes, Bagà, La Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola.

Aquest dispositiu s’organitza a través de l’Oficina Jove del Berguedà i el Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Berguedà, amb la col·laboració de les regidories de Joventut dels respectius ajuntaments.

Dades del servei

El noerveieu sistema de venda de tiquets dels busos de Patum ha permès obtenir més dades del servei. Així s’ha constatat que el 95% dels compradors de tiquets són menors de trenta-cinc anys. I dels 1.100 tiquets venuts, 171 corresponen a menors de divuit anys, per tant, a l’hora de comprar el bitllet han hagut d’aportar l’autorització dels seus responsables legals. També s’ha confirmat que la major part de la venda de tiquets es produeix en els darrers dies del període de comercialització.

Per al dia que s'han venut més tiquets és per al dissabte de Patum. Es transportaran 445 persones amb 9 busos. Per al dijous de Corpus s’han venut 342 tiquets i s’activaran 7 busos i 2 taxis. Per al dimecres, s’han venut 255 tiquets. Els usuaris aniran en 6 busos i 2 taxis i el divendres amb 58 tiquets venuts s’hi destinaran 3 busos i 2 taxis. La distribució dels busos i taxis que presten el servei està dissenyada per utilitzar el menor nombre de vehicles i s’han establert unes rutes pensades perquè els costos econòmics del servei siguin els mínims possibles.

En total, l’operatiu especial dels busos de Patum 2023 mobilitzarà 25 busos i 4 taxi que transportaran viatgers de 15 municipis berguedans. Tot i que el servei s’oferia a 17 poblacions, a L’Espunyola i Gósol no s’ha venut cap tiquet.

Funcionament del servei

Els usuaris han rebut el seu bitllet per correu electrònic amb un codi QR, amb el qual es podrà accedir al vehicle i gaudir del servei.

La tornada als punts d’origen serà a les 5 de la matinada amb sortida des de la plaça Gernika de Berga, menys el divendres que serà a les 3 de la matinada per adequar l’horari a la finalització dels concerts. Com és habitual, en aquests moments, hi haurà un servei de vigilància per assegurar una bona organització de la tornada. El cost estimat del servei és de 25.000 euros que paga el Consell.

El dispositiu especial de busos de Patum que impulsa el Consell Comarcal del Berguedà és una alternativa de transport públic adreçat a les persones -especialment joves-, que volen assistir a la festa sense haver d’utilitzar els vehicles particulars. Té com a objectiu afavorir una mobilitat segura durant La Patum que aplega milers de visitants.