La Policia Local de Berga va fer 5 detencions diumenge pel robatori de telèfons mòbils a veïns de Berga i visitants. La incidència per robatori de telèfons ha sortit diversos dies en els resums de l’activitat policial i sanitària.

En el resum d’aquest diumenge, que fa referència al dissabte, a part dels robatoris destaquen també la intensificació del control d’alcoholèmia, en un dia que molt jovent va anar a Berga a participar dels actes del passacarrers, passat per aigua, i del concert de The Tyets, que va tenir força públic a la zona de barraques (i problemes de so). En els 1.164 testos que es van fer es van denunciar 14 conductors administrativament i un penalment per estar sota els efectes de l’alcohol.