Berga organitza una doble jornada d'acapte de sang i plasma. La primera es farà aquest dimecres, 14 de juny, coincidint amb el Dia Mundial del Donant de Sang, i la segona, l'endemà dijous dia 15. Tindrà lloc a l'Hotel d'Entitats, el dimecres de 17 a 21h, i el dijous de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.

S’espera que més de 120 persones participin en aquesta nova campanya.

Segons el Banc de Sang i Teixits, aquestes donacions permetran mantenir les reserves de sang en uns nivells òptims a les portes de l’estiu, quan més baixa la donació. Normalment, urant els mesos més calorosos de l’any baixen les reserves perquè menys persones van a donar sang.

La donació, imprescindible

Les reserves de sang són estables per a cobrir les necessitats dels set propers dies. Tot i això, com que cada dia es fa servir sang cal que contínuament hi hagi donacions. De cada donació se’n beneficien tres persones, ja que la sang se separa en els diferents elements que la componen: els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma. Cada component s’utilitza per a diferents tractaments.