L’agrupació d’electors Més x Gironella, que encapçala l'alcalde David Font, proposa als grups amb representació al Consell Comarcal que s'arribi a un consens per formar un govern ampli i representatiu al Consell Comarcal del Berguedà, "que sigui un clar reflex dels resultats de les darreres eleccions municipals. No hi va haver un clar guanyador sinó pluralitat, per tant com més grups formin el govern millor".

La proposta sorgeix arran de la composició final de l'ens comarcal, amb una diversitat de formacions polítiques i sense una majoria determinant. Per una banda, la majoria de càrrecs electes són en benefici d’ERC, amb 6 consellers comarcals (3.718 vots); i per l’altra, una majoria de vots són per Junts amb 4.065 vots (5 consellers comarcals). També tenen representació altres formacions polítiques: la CUP amb 3; el PSC amb 2; Més x Gironella també 2; i Som Avià 1. En total, 19 consellers comarcals. David Font allarga la mà a un consens ampli sense postular-se per presidir el Consell Comarcal del Berguedà, segons ha assegurat a Regió7. I repta a ERC o Junts a moure fitxa: "Sense ells no es pot articular cap tipus de majoria". De moment, explica, hi ha hagut converses informals, "però cap proposta d'acord sobre la taula". Els motius de la proposta, segons exposa el líder de Més x Gironella, David Font, "van encaminats a superar la política de blocs instal·lada en la política en general, però també en aquesta institució, buscant consens i projectes amplis, garantint que les decisions preses responen a una representació real de la ciutadania de la comarca". I afegeix: "Un govern fort a nivell de l’ens comarcal, una veu ferma i plural en la defensa dels projectes, han de ser una garantia per demostrar a les altres administracions catalanes i de l’estat espanyol". Segons Font, aquest exercici de maduresa política garantiria que totes les voluntats i capacitats polítiques de tot el Berguedà "remin en la mateixa direcció per tal d’obtenir resultats, sumar les sinèrgies amb les entitats representatives del territori i treballar de forma unitària per saltar qualitativament i quantitativa en les posicions complexes que, en molts camps, es troba la comarca del Berguedà". Per a David Font, aquest govern ampli ha de permetre també afrontar els reptes claus que té el Berguedà i les institucions de la comarca: serveis eficients en tots els municipis, cobertura juridico-tècnica als ajuntaments per millorar l’agilitat en les tramitacions administratives, millora de connectivitats entre municipis, consolidació d’un model de residus també sostenible econòmicament, una aposta clara per la política de dinamització econòmica i industrial, el suport al talent jove, un enfoc cap a un turisme regeneratiu o l’aposta per estudis post-obligatoris, entre altres. Consell d'Alcaldies Més x Gironella, amb l'alcalde de Gironella David Font al capdavant, també proposa ampliar les competències del Consell d’Alcaldies, entès com l’espai de debat i presa de decisions més equitatiu de tots. "Allà cada municipi té un vot, i és la suma dels vots dels 31 municipis el què reforça els projectes que es tiren endavant", afirma Font. Per aquest motiu, es proposa dotar de contingut deliberatiu i executiu aquest òrgan que, en els últims anys, ha estat bàsicament informatiu. D'altra banda, emplaça als partits representats a l’ens comarcal a prendre les decisions des de la comarca i en clau comarcal, deixant de banda les situacions més o menys còmodes que hagin passat als ajuntaments del país. "Defensant els interessos des del Berguedà i pel Berguedà és com garantirem l’avanç global de la comarca", remarca Font. Més x Gironella es posa a disposició de la resta de forces polítiques comarcals per començar a identificar, traçar i consensuar la proposta comarcal pels propers 4 anys, amb la premissa que aquesta sigui àmplia i representativa del conjunt de la ciutadania del Berguedà.